Que tal ser roteirista? Escola pública cearense capacita contadores de histórias audiovisuais

Já imaginou escrever uma história de sucesso nos cinemas? Poder criar toda uma narrativa capaz de encantar diferentes plateias? Dos inúmeros profissionais que atuam por detrás de uma obra audiovisual, o roteirista é esta figura requisitada na arte de inventar e consolidar uma produção.

Fundado em 2013, o Laboratório Cena 15, do Porto Iracema das Artes, atua em Fortaleza na formação de roteiristas para cinema. Segundo dados divulgados pela instituição, no decorrer de 10 edições, 110 roteiristas tiveram suporte para escrever os primeiros longas-metragens de ficção, documentário e até série de TV.

Após ter o projeto de roteiro aprovado, o aluno atravessa sete meses de imersão para o desenvolvimento do material. Durante o percusso formativo terá tutorias mensais, assessorias semanais, oficinas e aulas abertas com profissionais de referência no campo audiovisual brasileiro.

"O roteirista precisa ter um desejo verdadeiro e profundo de narrar. Gostar e ter prazer em contar uma história. Se relacionar com o público que vai conhecer essa narrativa. Desde um game, história para um longa, um curta, uma série de ficção, um livro... São tantas áreas artísticas", contextualiza a coordenadora do Laboratório Cena 15 - Cinema, Manoela Ziggiatti.

Mercado para roteiristas

Segundo a gestora, o Cena 15 é um espaço de nascimento de histórias, um lugar seguro, qualificado para aprimorar e fortalecer roteiros no momento do nascimento. Durante os sete meses de estudo, o autor pode amadurecer o projeto e torná-lo mais forte, até chegar a uma versão final de longa-metragem.

Manoela Ziggiatti Coordenadora do Laboratório de Cinema Cena15 O Laboratório trabalha na formação de roteiristas e todas as pessoas descobrem, no fundo, uma grande formação em audiovisual, em contação de histórias, dramaturgia e narrativa. Estão se qualificando e, se for do desejo delas, podem entrar nesse mercado de trabalho"

Manoela observa que existe um aquecimento no mercado de roteiristas, mesmo com os quatro anos de paralisação sofrida pelo setor durante a última gestão federal. "Isso aconteceu, muito fruto dessa reserva de produções brasileiras que advém de uma legislação política anterior", descreve.

Conforme o "Guia de Práticas Para Roteiro de Documentário e Não Ficção", lançado em dezembro último pela Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA), a área de atuação para roteiristas de não ficção vem ganhando mais espaço no País.

"A chegada dos serviços de streaming no Brasil, o aumento do consumo de conteúdos audiovisuais por smartphones e o consequente crescimento das produções de não ficção – séries documentais, reality shows, programas de variedade, podcasts, vídeos para redes sociais, dentre outros formatos e gêneros e para várias plataformas – aumentaram consideravelmente a demanda pelos autores de não ficção", contextualiza trecho do documento.

Legenda: Laboratório imersivo sob a tutoria dos cineastas Karim Aïnouz, Nina Kopko, Armando Praça, Jaqueline Souza e Murilo Hauser Foto: Luiz Alves / Divulgação / Alan Sousa / Micaela Menezes / Divulgação

O estudo ouviu profissionais do ramo ao longo de um ano. Entre os dados levantados, a pesquisa afirmou que a maioria (70,5%) dos roteiristas de não-ficção trabalham em vídeos e documentários institucionais/corporativos.

Por sua vez, 68,2% aturam em séries documentais ou documentários para canais a cabo ou streaming. O guia detalha que os roteiristas de não ficção também criam para áreas como "programas de variedade", "reality shows", "lives" e até "podcast".

Do Ceará para os cinemas

Após toda essa jornada em sala de aula, os roteiros desenvolvidos durante o Cena 15 são apresentados em um evento chamado "pitching". O termo técnico pode parecer estranho, mas trata-se de uma mostra pública destes roteiros, na qual o autor "vende o peixe", ou seja, apresenta o material para futuros parceiros e investidores.

No próximo sábado (4), a partir das 9h, no Cinema do Dragão, os sete projetos da turma 2022/2023 serão divulgados ao mercado. Ao todo, seis longas e um piloto de série passarão por um júri composto por reconhecidos profissionais do mercado nacional. Os avaliadores selecionarão os roteiros vencedores, que serão agraciados com diferentes premiações. De apoio financeiro a bolsas de estudo.

Legenda: "Fortaleza Hotel", filme de Armando Praça, teve roteiro desenvolvido durante o laboratório Foto: Divulgação

"O objetivo é fazer essa ponte, ajudá-los a seguir no seu desenvolvimento. No mercado, você vai precisar de produtores, de formas de financiar, captar recursos. É um primeiro contato. De ver como esse júri responde ao projeto e como contribuem com o reconhecimento destes. O pitching devolve à cidade, como é evento publico, o investimento realizado", completa Ziggiatti.

Em 10 anos, o Lab Cena 15 - Cinema, recebeu 58 projetos, entre longas, séries e documentários. A gestão aponta que "35% destes roteiros foram realizados ou encontram-se em processo de finalização, produção e complementação de recursos".

Seis filmes foram finalizados: "Inferninho" (2018), "Casa" (2019), "Caminho de Volta" (2021), "Fortaleza Hotel" (2022), "Represa" (2023), e "Todas as Vidas de Telma" (2023). Nesse momento, dois longas estão no estágio de produção ("Fortaleza Paraíso" e "Paulércia") e oito estão com captação parcial de recursos.