Quase um ano após ser destruída, escultura da Mulher Rendeira retorna a Fortaleza restaurada

Poucos dias antes de completar um ano do episódio de destruição da escultura “Mulher Rendeira”, do pernambucano Corbiniano Lins (1924-2018), Fortaleza recebe de volta o símbolo cultural restaurado. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Chico Lins. Segundo ele, a obra saiu de Recife (PE) com destino à capital cearense, na última terça-feira (11).

Mais cedo, um leitor do Diário do Nordeste flagrou a escultura sendo levada ao local em que ela ficava originalmente, até ser destruída a marretadas em 29 de maio de 2020. Davi Lobo registrou a chegada da peça na agência do Banco do Brasil, localizada no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Rua Barão do Rio Branco.

Foto: Davi Lobo Foto: Davi Lobo Foto: Davi Lobo

Foram três meses para restaurar, porque tinham peças que já estavam quebradas, tivemos que refazer partes do corpo dela também, mas a gente conseguiu entregar dentro do prazo e eles levaram agora”, conta Chico Lins.

Legenda: Escultura "Mulher Rendeira" restaurada, no ateliê da família de Corbiniano Lins, em Pernambuco Foto: Chico Lins

Segundo o filho do artista, o processo de restauração teve início somente em dezembro de 2020, período que, em agosto passado, tinha sido mencionado pelo Banco do Brasil como de possível retorno da obra à agência da Praça do Carmo, no Centro.

“Ela chegou aqui em junho, mas aí não pagaram logo, foi muito complicada essa questão de pagamento, tive que provar que era filho do meu pai, quase isso”, explica Chico sobre o longo processo até a autorização do restauro.

De acordo com ele, desde fevereiro de 2021 a Mulher Rendeira estava pronta para ser entregue, porém, alguns desentendimentos contratuais protelaram a viagem. “Agora está tudo encaminhado. O Banco do Brasil já pagou a parte dele e a Artflex falta um pequeno saldo, mas daqui um mês está tudo certo”, acredita Chico.

Etapas da restauração

Garantir que a restauração fosse feita pela família de Corbiniano foi uma questão levantada desde o princípio, tendo em vista as especificidades do material utilizado. “Aqui a gente só trabalha com as obras dele, e se você mandar para outro artista pode perder a linha”, defende o filho do pernambucano.

As etapas de restauro, que envolveram diferentes especialistas, incluíram uma limpeza da escultura, a retirada das partes danificadas, a investigação dos pontos que precisavam ser refeitos e a nova moldagem.

Legenda: "Mulher Rendeira" em destroços, no ano passado Foto: Chico Lins

“Fui atrás de alumínio da época pra não dar contraste. Em algum processo de restauro anterior, alguém já havia mexido na peça e tinha muita coisa que não estava na linha do artista. Colocaram concreto, cimento, argamassa. Tiramos tudo isso para poder trabalhar, porque ela é feita de alumínio cozido”, detalha Chico.

Reinauguração indefinida

Procuradas pela reportagem, as assessorias do Banco do Brasil e da Artflex Engenharia ainda não se pronunciaram sobre o atraso do cronograma original, valores gastos na restauração, o local exato em que a obra será posta ou a partir de quando os cearenses poderão contemplá-la.

Legenda: "Mulher rendeira" foi concebida em 1966, por Corbiniano Lins. Na foto, registro anterior a 2020 Foto: Nelson Bezerra/Reprodução/Livro "Arte Pública de Fortaleza"

Para Chico Lins, o retorno da obra à cidade para a qual ela foi concebida é motivo de alegria, mas também de reflexão.

É uma obra do meu pai, sinto orgulho de ver as obras dele serem bem tratadas, e não no estado em que ela chegou aqui ano passado. Foi muito feio o que fizeram com uma escultura que representa o povo nordestino, cearense. Espero que as pessoas deem mais valor as coisas da gente, não só a dos gringos, e que isso que aconteceu com a Mulher Rendeira não se repita mais”, finaliza.

Relembre o caso

Instalada no jardim da agência do Banco do Brasil localizada na Praça do Carmo, Centro da Capital, desde 1966, a escultura “Mulher Rendeira” ficou aos pedaços após os operários da empresa Artflex Engenharia, contratada pelo Banco para realizar uma reforma, desmembrarem-na a marretadas.

Legenda: O professor José Viana resgatou os destroços da obra e evitou que fossem vendidos como entulho Foto: Natinho Rodrigues

Destroços da obra foram resgatados pela arte-educador cearense José Viana, que tomou conhecimento do caso via denúncias nas redes sociais, em 29 de maio de 2020. De imediato, ele se deslocou até o local e conseguiu impedir que os destroços fossem enviados a um centro de reciclagem e vendido como entulho.

Desde o dia 3 de junho, o que sobrou da escultura estava sob a guarda da família de Corbiniano Lins, em Pernambuco, para restauração e consequente retorno do monumento a Fortaleza.