Qual a sua “personalidade” para este ano? Psicólogos apontam caminhos além dos ofertados na internet

Mariana Rangel Parente Psicóloga

“Precisamos partir do princípio de que as atividades humanas são dotadas de intencionalidades, porém essa intenção, esse motivo, nem sempre é consciente ou está em conformidade com as necessidades internas da pessoa e com sua realidade. Então, a pergunta a se fazer é: esse projeto/estilo de vida está em coerência com as motivações, sentimentos, sentidos, opções, particulares, ou ele se direciona para satisfação de exigências externas?”, provoca.