Projetos de cultura e educação abrem inscrições para escolas públicas e instituições sociais

Escolas públicas e instituições sociais de Fortaleza e Região Metropolitana já podem se inscrever nos projetos “Escola Vai ao Cinema” e “Teatro Escola”, iniciativa do Sesc que promove o acesso de crianças e adolescentes à atividades de cultura e lazer de forma gratuita. As instituições interessadas devem preencher um formulário online, que pode ser feito durante o ano de 2021.

A iniciativa faz parte do Programa de Comprometimento a Gratuitdade (PCG), do Sesc. Os projetos objetivam aliar educação, arte e cultura. Escolas públicas da rede municipal ou estadual, instituições de Arte, ONGs, Associações ou Projetos Sociais afins, que atendam pessoas de baixa renda a partir de sete anos de idade podem realizar o cadastro.

A ideia é que as ações do Sesc beneficiem, prioritariamente, alunos matriculados ou egressos da rede pública da educação básica, seguindo as diretrizes do programa PCG.

As atividades estão sendo ofertadas na modalidade virtual, mas a intenção é que, a partir do retorno das atividades sociais, a programação dos projetos aconteça presencialmente, obedecendo todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. Com a volta das ações em modo presencial, o Sesc irá disponibilizar um ônibus para o translado dos alunos das instituições e escolas ao Sesc Fortaleza, onde poderão conferir conteúdos artísticos e culturais.

Serviço

Inscrições para os projetos “Escola Vai ao Cinema” e “Teatro Escola”

Cadastro no formulário. Mais informações: (85) 3452-9090 e participacaocultura@sesc-ce.com.br