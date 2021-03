Projeto oferece R$700 para artistas visuais que forem selecionados em Laboratório de Criação

Diante do cenário crítico em que se encontram os trabalhadores da cultura na pandemia de Covid-19, são as ações viabilizadas pela Lei Aldir Blanc as principais fontes de trabalho e recursos para a classe no momento. O Projeto Horizontalidades, com convocatória aberta até 23h59 de sexta-feira (19), ocupa exatamente esse lugar de possibilidades, pois selecionará 35 artistas visuais para participar de um Laboratório de Criação. Os escolhidos serão contemplados com um pró-labore de R$700.

“O foco do nosso laboratório são os artistas da periferia de Fortaleza, zona metropolitana e do interior do Estado. Sabemos que o pró-labore é simbólico, mas de toda forma é fundamental para o momento que vivemos e, também, para valorizarmos o trabalho desses artistas, que são profissionais como qualquer outro e precisam ter mais dignidade em suas vidas”, explica uma das coordenadoras, Ana Cecília Soares.

O projeto oferecerá um percurso com atividades teóricas e práticas de acompanhamento para a criação artística. Serão três encontros semanais, virtuais e gratuitos, na plataforma Google Meet, de 22 de março a 16 de abril. O processo contará com o acompanhamento dos curadores/artistas Ana Cecília Soares, Ana Lira, Bitu Cassundé, Jacqueline Medeiros, Júnior Pimenta, Lucas Dilacerda e Marcelo Gandhi.

Já na inscrição, os interessados devem indicar até três nomes dessa lista para acompanhamento dos seus trabalhos, além de submeterem um projeto inacabado para apreciação. Serão considerados apenas projetos centrados na linguagem das artes visuais, sem restrições de formato ou temática.

“Muitas vezes, durante o processo de criação, por vários motivos, o trabalho acaba não acontecendo, fica ‘engavetado’ para que um dia possa florescer. Outras vezes, para além do campo das ideias, o artista até começa a desenvolvê-lo, mas estagna por ter dúvidas sobre o melhor caminho a seguir ou recurso a ser utilizado”, observa Ana Cecília, indicando que propostas nesse estágio serão consideradas.

Encontros e possibilidades

A ideia, conforme a curadora, é que os encontros sejam pensados de forma livre e conectada ao cotidiano e às experiências trazidas pelos artistas participantes. Assim, cada mediador, a partir da conversa com seu grupo, poderá trabalhar de forma individual ou coletiva, trazer para discussão questões pertinentes ao processo de criação artístico, referências poéticas, realizar leituras de textos, entre outros aspectos.

“As atividades irão seguir o método de Paulo Freire: sem hierarquias e fundamentadas na troca de conhecimentos e na escuta entre mediador e artista”, enfatiza Ana Cecília.

Legenda: A curadora e pesquisadora Ana Cecília Soares é uma das proponentes do Laboratório Reticências de Criação

O intuito é que ao final do processo, precisamente no dia 16 de abril, o resultado desses acompanhamentos esteja disponível para divulgação no site da Revista Reticências.

“Em arte, as coisas são bastante complexas e fluidas. A regra é não se prender a regras. Como já dizia Mário Pedrosa: ‘a arte é o exercício experimental da liberdade’. Então, para a gente a conclusão dos projetos não é o mais importante, mas sim o caminho percorrido pelo artista. Dessa maneira, o que será difundido no nosso site pode ser o trabalho finalizado ou um resquício desta jornada. Tudo é bem relativo”, explica Ana Cecília.

Outras ações

Ainda nessa perspectiva de oportunizar profissionais do campo artístico-cultural a executarem seus trabalhos com o auxílio de um pró-labore, existe também a ação Arte Urgente. Os selecionados receberam um valor de R$3.200,00 para ministrarem cursos de 40 horas/aula e R$1.600,00 para os de 20h/a.

Ao todo, 1.100 profissionais serão beneficiados diretamente com o Arte Urgente, um projeto do Instituto BR e da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, fomentado pela Lei Aldir Blanc.

As formações disponibilizadas são nas linguagens de Cultura Tradicional e Popular, Artes Visuais, Dança, Criação Literária, Música Popular, Cinema e Audiovisual, Teatro, entre outras. As inscrições para assistir a estes cursos já estão abertas desde segunda-feira(15), no site do projeto, e a primeira turma será fechada até 21 de março.

Serviço:

> Laboratório Reticências de Criação. Inscrições até às 23h59, do dia 19 de março de 2021, somente por meio do preenchimento de formulário on-line. Atividades gratuitas. Mais informações: labreticencias@gmail.com ou (85) 9 9989-4909 (WhatsApp)

> Arte Urgente - Janelas Formativas: Inscrições abertas no site do projeto. Mais informações no Instagram do Arte Urgente.













Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?