Projeto gratuito realiza webinar sobre economia da artes

Depois de quatro meses oferecendo atividades formativas para profissionais do setor cultural, o projeto Arte Urgente dá início a sua última fase. O encerramento inclui uma programação de webinars da “Agência de Futuros”, ação que busca fortalecer e qualificar iniciativas do campo cultural. Além da iniciativa, o projeto também apresenta as ações “Ateliê de Criação”, “Janelas Formativas” e “Coleção de Saberes”.

As atividades acontecem até o dia 30 de maio, são gratuitas e podem ser conferidas no site do projeto. Ao todo, a “Agência de Futuros” conta com oito webinars com foco em diferentes segmentos do setor cultural.

A temática desta sexta-feira (21) é musical: um bate-papo entre o diretor do Arte Urgente e o membro do Laboratório de Economia Criativa da ESPM, Leo Morel, e o percussionista e compositor Jonas Epifanio. “Como a gente produz e difunde música nesse cenário de pandemia? Vamos discutir como a gente continua produzindo em um ecossistema da música principal na formação de novos músicos, fortalecimento do mercado e na reinvenção desse mercado para que o produto artístico chegue ao público”, adianta o coordenador executivo do Arte Urgente, Mardônio Barros.

Encerramento

Ao longo da próxima semana, o projeto realiza atividades voltadas para três linhas de ação: Ateliês de Criação, Agência de Futuros e Coleção de Saberes. Na programação do ateliê, o público poderá conferir a “Mostra Arte Urgente: Percursos Criativos”, na qual serão apresentados os produtos desenvolvidos ao longo do projeto nas linguagens de audiovisual, circo, cultura popular, dança, música e teatro.

Já na Agência de Futuros, o Arte Urgente promove uma mentoria de “Aceleração de Negócios Criativos”, dos dias 26 a 28 de maio, realizando a consultoria para negócios criativos e profissionais das macrorregiões do Sertão Central, Região Norte e Litoral Oeste/Vale do Curu.

O último dia de atividades fica com a ação Coleção de Saberes, que vai lançar em 30 de maio 20 pesquisas acadêmicas com abordagens nas áreas da música, fotografia, cultura popular, produção cultural, políticas culturais e patrimônio cultural em um e-book, o qual será disponibilizado posteriormente no site da Biblioteca Menezes Pimentel.

O Arte Urgente também lança um podcast voltado para essas três ações no projeto com debates relacionados ao campo da arte e da cultura nas plataformas de streaming. O Arte Urgente é resultado de ação da Lei Aldir Blanc no Ceará.

Serviço

Arte Urgente

Até 30 de maio, no YouTube. Gratuito. Mais informações no site.

