Projeto de intervenção urbana celebra "vida travesti" nas ruas do Centro de Fortaleza

O projeto “Romarias para reviver as mortas”, da cearense Pedra Silva, realizará dois momentos de programação nesta sexta-feira (19) e sábado (20): o primeiro dia será dedicado a um workshop sobre romarias e o segundo contará com a concretização da ação performática em uma caminhada entre a Praça do Carmo e a Igreja do Rosário dos Pretos, no Centro.

Descrita como “afirmação da vida travesti”, a intervenção urbana parte de um tratamento oncológico vivenciado pela artista. Pedra fez uma promessa a Iemanjá que, se saísse viva e curada do processo, realizaria uma romaria em agradecimento.

A cearense é pesquisadora de encruzilhadas, arte-educadora e tem pesquisa poética e artística em temas como retomada ancestral, macumba e performance. A obra une questões de gênero, raça, religiosidade e cidade em conexão, costurando autobiografia, memória coletiva e o sagrado.

A formação e a intervenção tem como público-alvo pessoas trans interessadas em questões sobre transcestralidade, memória e gestualidades, mas o processo abrange o público em geral.

Legenda: Intervenção é descrita como “afirmação da vida travesti”, partindo de uma promessa feita pela artista ao vivenciar um tratamento oncológico Foto: divulgação

Formação e intervenção

O primeiro momento do projeto acontece na sexta-feira (19), de 19 às 21 horas, no Hub Cultural Porto Dragão. Na ocasião, um workshop será ofertado sobre romarias e, além disso, a performance será planejada com as pessoas presentes.

Já no sábado (20) de manhã, a partir das 10 horas, ocorre a intervenção que parte da Praça do Carmo em peregrinação urbana até a Praça dos Leões, na Igreja do Rosário dos Pretos.

A ação compõe o projeto “Percursos”, idealizado pelo Sobrado Dr. José Lourenço e realizado em parceria com o Hub Cultural Porto Dragão. “Romarias para reviver as mortas” é realizada em alusão ao mês da visibilidade trans, celebrado ao longo de janeiro.

Intervenção urbana “Romarias para reviver as mortas”

Workshop, sexta (19), de 19h às 21h

Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90c, Centro)

Intervenção, sábado (20) de 10 às 11 horas, com ponto de encontro na Praça do Carmo (avenida Duque de Caxias, s/n, Centro) e seguindo até a Igreja do Rosário dos Pretos (Praça dos Leões)

Programação aberta ao público

Mais informações: nos perfis @pedr4silv4 e @sobrado154 no Instagram