Projeto de incentivo à leitura promove seminário gratuito e virtual para educadores

O primeiro incentivo à leitura acontece, muitas vezes, na escola. Para muitos brasileiros, é no ambiente escolar que começa uma formação literária, a partir do contato com os livros paradidáticos. Valorizando essa experiência, o Seminário Virtual para Educadores do Territórios da Leitura apresenta, de 28 de junho a 2 de julho, cinco webnars com diferentes perspectivas que envolvem a formação leitora no colégio.

O evento é promovido pelo Territórios da Leitura, projeto de incentivo à democratização do acesso ao livro e à leitura, em escolas públicas. Os encontros serão transmitidos pelo canal do YouTube da Invento Produções Culturais. As vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever no site.

A programação tem início no dia 28, com o webinar "Literacia na escola: percorrendo caminhos entre a leitura e informação". As atividades seguem com "Leitura Dialógica", no dia 29, "A Leitura na Escola Hoje", no dia 30", "Como escolher livros para crianças e adolescentes?", no dia 1°, e "Leitura, literatura e relações étnico-raciais", no dia 2 de julho.

O projeto Territórios da Leitura é uma realização da Invento Produções Culturais e conta com fomentos da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A ação também tem parceria com a Secretaria de Educação de Itapipoca.

Serviço

Seminário Virtual para Educadores do Territórios da Leitura

De 28 de junho a 2 de julho, às 14h, no canal do YouTube da Invento Produções Culturais. Gratuito. Inscrições no site.