Programação gratuita de férias em Fortaleza terá shows de Tulipa Ruiz, Céu e Mariana Aydar

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nesta quinta-feira (7) uma série de atrações culturais gratuitas dentro da programação de férias organizada pela Prefeitura. O "Férias em Fortaleza" já começa neste sábado (9), com apresentação da cantora Tulipa Ruiz, no anfiteatro da Beira Mar.

Tulipa vai apresentar o show intimista “Tulipa Noire”, ao lado do irmão Gustavo Ruiz.

O anúncio da programação foi feito por meio das redes sociais do gestor. "Ao longo de todo o mês, as atrações incluem atividades infantis e ocupação de praças, parques, bibliotecas, teatro, entre outros locais", afirmou Sarto na publicação.

A programação mais intensa promete ser no último fim de semana do mês, quando devem se apresentar bandas como Academia da Berlinda e artistas como Mariana Aydar, Alice Caymmi, Céu e Flora Matos. Os shows serão no Aterrinho da Praia de Iracema, em horários e datas a serem divulgados.

Segundo a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), a programação de férias terá ainda eventos como a feira do programa Mulheres Empreendedoras, a Feira Pet, uma competição de carimba para o público LGBTQIA+ e outras atrações que ainda serão divulgadas.

Veja a programação de shows do "Férias em Fortaleza"

Sábado (9/7)

Local: anfiteatro da Beira Mar

Atrações: Marciano do Sax (17h30), DJ Betty Silverio (18h30) e Tulipa Ruiz (20h20)

Último fim de semana do mês (dias e horários a serem divulgados)

Local: Aterrinho da Praia de Iracema

Atrações: Alice Caymmi, Academia da Berlinda, Céu, Mariana Aydar e Flora Matos.

