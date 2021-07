Programação gratuita celebra Dia Mundial do Rock em Fortaleza

Popular em diferentes pontos do planeta, o rock é simbolicamente festejado a cada 13 de julho no Brasil. O Dia Mundial do Rock, a despeito do nome, só existe aqui; a data é alusiva à realização do Live Aid, festival carregado de medalhões do gênero, promovido na Inglaterra e nos EUA em 1985, com o objetivo de arrecadar fundos e combater a fome na Etiópia.

Em Fortaleza, uma série de atividades é voltada aos fãs deste gênero musical. Por conta do contexto pandêmico, as "pedras vão rolar" no formato virtual. O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) transmite, a partir de 20h, show de Mateus Fazeno Rock. O acesso é gratuito e estará disponível no canal de YouTube do Dragão até 28 de julho.

Legenda: Rodrigo Brasil e Mateus Fazeno Rock Foto: Thamires Coimbra Legenda: Rodrigo Brasil e Mateus Fazeno Rock Foto: Thamires Coimbra

Com participação especial de Rodrigo Brasil, “dipassagem”, Mateus traz repertório formado por músicas de seu último trabalho e inéditas de álbum ainda em produção. Destaque na recente cena autoral do Ceará, Mateus une ritmos como rap, funk br, reggae/dub e r&b.

A atração foi gravada em parceria com o espaço Toca da Matraca. No palco, rearranjos de faixas do álbum "Rolê Nas Ruínas", além de versões inéditas do próximo disco, ainda em fase de produção, intitulado “JesusÑVoltará!”.

Rodrigo Brasil é compositor, artista sonoro e plástico cearense. É cofundador do Coletivo Toca da Matraca, casa de criação em arte da cidade de Sobral (CE), guitarrista e compositor da Procurando Kalu, banda em atividade desde 2013.

Muito som e debate

Às 18h, o Cineteatro São Luiz exibe o show “Rise of the Apes!”. Gravado no palco principal do equipamento, a apresentação traz a banda cearense Mad Monkees. Logo após, às 19h, acontece o bate-papo ao vivo “A Cidade e o Rock – passado, presente e futuro”.

A atividade reúne o presidente da Associação Cultural Cearense do Rock (ACCR) e guitarrista da banda Obskure, Amaudson Ximenes; Haru Cage (banda Corja) e Felipe Cazaux (Mad Monkees).

A mediação será do músico e pesquisador, George Frizzo. O objetivo é reunir histórias de luta e resistência do movimento rock em Fortaleza, relembrando épocas e fatos importantes da cena local.

Rock Cordel no CCBNB

A semana marca a volta de um importante evento da capital cearense. Edição especial do Rock Cordel acontece nos dias 16 e 17 de julho, com transmissão via canal de YouTube do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB).

Legenda: Banda Diagnose

Na sexta-feira (16), às 18h, acontece as apresentações das bandas Viollen e Corja!. No sábado (17), 20h, o Rock Cordel reúne The Good Garden e Diagnose.

Especial na TV

Nessa terça feira, às 21h45, o programa Tudo por Elas da TV Diário celebra o rock com um bate-papo especial. As apresentadoras Carla Brazão e Iarla Carolina conversam com o músico e pesquisador George Frizzo e a comunicadora Iarla Carolina.

Em pauta, a história do gênero na cidade e como essa arte se expressa atualmente na vida dos cearenses.