Profissional do setor de eventos que não recebeu auxílio tem até hoje (11) para regularizar cadastro

Encerra nesta terça-feira (11) o prazo para os profissionais do setor de eventos que precisam regularizar a situação cadastral para receberem o auxílio financeiro que o Governo do Ceará destinará aos trabalhadores da área. O procedimento deve ser realizado até às 23h59 de hoje no site da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Sesa) por aqueles que ainda não receberam o benefício.

A estimativa do Estado é que cerca de 1800 profissionais do setor de eventos precisam atualizar seus cadastros. A principal causa das inconsistências cadastrais estão relacionadas a erros nas contas bancárias informadas. Aqui, você tem a relação dos beneficiários não pagos.

Em entrevista ao Bom Dia Ceará desta terça (11), o secretário da cultura, Fabiano Piúba, afirmou que essa correção dos dados bancários deve ser realizada pelos próprios solicitantes no perfil do Mapa Cultural do Ceará, onde ele realizou a inscrição.

"Fiquem atentos. Se você tá nessa situação, faça seu cadastro, mesmo que você ache que tenha feito de maneira adequada, mas vai lá no mapa, faça a correção. A nossa meta é que até sexta-feira tudo isso esteja resolvido", disse.

Se o solicitante estiver com o nome ou CPF incorretos, a pasta informou que será necessário abrir um chamado no suporte técnico da secretaria. A equipe do Mapa Cultura do Ceará fará a alteração das informações.

Caso o erro no castrado persista, os profissionais do setor de eventos que ainda não receberam o auxílio podem entrar em contato com a Sesa por meio do chat disponível no site ou encaminhar um e-mail para o endereço disponível na plataforma.

"É uma operação muito simples. Caso continuar a inconsistência esse ciclo agora é semanal, a próxima semana de novo a gente ta recebendo e enviando para o banco", esclarece Fabiano Piúba.

Pagamento

A Secult enviará a relação dos benefiários do auxílio para o Banco do Brasil nesta quarta-feira (12). A expectativa é que o pagamento daqueles que ainda não receberam o benefício aconteça já na sexta (14).

"As informações referentes ao recebimento do auxílio devem ser obtidas exclusivamente por meios oficiais da Secretaria da Cultura, seja em nosso site, em nossas redes sociais ou pelo Mapa Cultural. A Secretaria não pede dados e informações dos beneficiários por outros canais", advertiu a Secult em comunicado divulgado no dia 7 de maio.

O auxílio será pago em duas parcelas de R$500, a serem a serem quitadas entre dias 11 e 30 de abril (1ª parcela); e de 3 a 15 de maio (2ª parcela).