Profissionais do setor de eventos que faltam receber auxílio devem corrigir dados até terça (11)

Os profissionais do setor de eventos que solicitaram e ainda não receberam o auxílio financeiro concedido pelo Governo do Estado devem ficar atentos para regularizar sua situação e, assim, obterem o benefício.

O prazo máximo para correção dos dados bancários é até às 23h59 desta terça-feira (11). Caso o ajuste não seja feito nesse prazo, o beneficiário terá que aguardar um novo ciclo de correção dos dados, para então ter acesso ao auxílio. A data será anunciada, em informe, no site da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), pasta responsável pela iniciativa.

A planilha com a relação completa dos profissionais não-pagos e o motivo referente a cada um também está disponível no site da Secult-CE. Na quarta-feira (12), a Secretaria enviará ao Banco do Brasil os nomes dos beneficiários que ainda não receberam o auxílio, otimizando a realização do pagamento.

Assim, é solicitada cooperação para que as informações estejam corretas no cadastro do Mapa Cultural do Ceará. O crédito nas contas dos beneficiários será efetivado na sexta-feira (14).

Correções

Para o caso de o nome estar na lista e apresentar alguma informação incorreta, devem ser tomadas algumas providências importantes. Se a questão se referir à conta bancária ou agência incorretas, os próprios beneficiários deverão acessar suas inscrições e procederem a correção dos dados bancários (conta e agência bancária com dígito).

De uma forma geral, a orientação é que, primeiro, os profissionais interessados confiram em sua inscrição no Mapa Cultural se a conta e a agência do banco (com dígito) informadas no momento da inscrição estão corretas.

Em seguida, também deve ser conferido o número de CPF e o nome completo do beneficiário. Este último item deve ser igual ao documento, portanto não será aceito o nome artístico. A conta informada não pode estar no nome de outra pessoa.

Também é importante que o profissional tenha atenção na declaração dos dados. Em alguns casos, por exemplo, conforme a Secretaria, foi informado conta poupança, no entanto a conta era corrente.

Outra situação revelante é a verificação se a conta poupança está ativa. Se a conta bancária estiver sem movimentação financeira por um longo período, torna-se inativa e não está apta a receber recursos.

Por fim, para correção dos nomes e/ou CPFs, faz-se necessário abrir um chamado no Chat de Suporte, solicitando a correção das informações. Após esse chamado, a equipe do Mapa Cultural do Ceará procederá a alteração dos dados para posterior envio ao Banco do Brasil.

A pasta à frente da ação reforça que as informações referentes ao recebimento do auxílio devem ser obtidas exclusivamente por meios oficiais da Secretaria da Cultura – seja pelo site, redes sociais ou pelo Mapa Cultural. A Secult-CE não pede dados e informações dos beneficiários por outros canais.

Serviço

Regularização de dados para recebimento do Auxílio Financeiro aos Profissionais do Setor de Eventos

Informações disponíveis no site da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) e pelas redes sociais da pasta (instagram e facebook). Chat de suporte: neste link