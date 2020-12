Profissionais de organização dão dicas para receber 2021 de bem com os ambientes de convivência

Papéis espalhados, livros empoeirados, roupas e sapatos amontoados, objetos fora do lugar… Nos últimos dias de dezembro, isso tudo parece ganhar proporções maiores aos olhos de quem aprecia começar um novo momento com as “gavetas da vida” melhor organizadas. Neste ano de pandemia, quando lar e escritório de trabalho se misturaram por meses, conforme a realidade de algumas famílias, reverter a desordem para então recomeçar é a primeira dica dos profissionais de organização.

“Toda mudança de ciclo remete-nos a uma avaliação e, consequentemente, a um planejamento, o que resulta em reorganização das rotinas e hábitos. O início desses processos, em geral, é nos ambientes e espaços”, observa a Personal Organizer cearense Adriana Castro (@porquestaodeordem), atuante na área desde 2019, após aposentar-se no serviço público.

Legenda: A Personal Organizer Adriana Castro alerta que a organização não pode ser algo imposto/forçado. "Tem que ser um querer da alma, um objetivo de mudança" Foto: Lia Peixoto

Começar pelas maiores “dores”, onde a bagunça mais incomoda, é a orientação da profissional. “O primeiro passo é desapegar. O ser humano é muito apegado a tudo; não dá para organizar excessos. Tem que haver coerência entre os espaços e o acervo existentes. Não dá para guardar Fortaleza dentro do Eusébio”, brinca Adriana.

A sugestão é compartilhada pela Personal Organizer Nanda Abreu (@nandaabreu.organizer), mineira radicada em Fortaleza há seis anos. Segundo ela, é importante começar pelo descarte, especialmente se a atitude vem após doze meses. “Um ano é o suficiente para muitas mudanças em nossas vidas, hábitos, prazeres. Crianças crescem, novas prioridades, então um desapego anual é muito importante para que a pessoa tenha somente aquilo que faz sentido para ela”, pontua.

Legenda: Durante a pandemia, Nanda Abreu confirmou suas ideias: "Eu não consigo fazer nenhuma ligação de limpeza que não seja com saúde! E este ano difícil que tivemos, foi a coroação de que eu estava certa" Foto: Arquivo Nanda Abreu

Pandemia

Neste 2020 atípico, as pessoas tiveram mais tempo para se reconectar com o próprio lar, a partir das medidas de isolamento social, A necessidade de transformação, de acordo com as profissionais, só aumentou. “O que foi muito forte no meu atendimento de novembro e dezembro foram as mudanças, famílias em busca de um lar que seja realmente adequado ao ‘novo normal’, com home office, espaço de lazer e conforto. Minha agenda já está cheia para janeiro com organização de pós-mudança”, relata Nanda.

Adriana também observa o aumento das buscas, o que a fez encaixar inclusive consultorias virtuais nesse período. Quando a pedagoga Elany Rodrigues a procurou, estava incomodada com a bagunça na despensa. Seu sonho era entrar e se sentir bem lá dentro. Na pandemia, considerou o auxílio on-line ideal para direcioná-la na organização.

Legenda: O trabalho de profissionais como Adriana Castro é personalizado: "cada casa é um caso que pede soluções diferenciadas" Foto: Adriana Castro

“Com a ajuda dela, organizei a despensa e a cozinha. Depois disso, ‘o bichinho’ organizador já havia se instalado aqui em casa, então, com a técnica que aprendi, organizei o armário de produtos de limpeza e a lavanderia. Quando seu olhar já está viciado, você não consegue enxergar outra alternativa, aí entra a personal que ‘acha’ aquele espaço e ali cria um cantinho”, partilha Elany.

Organizar em "famílias" os objetos foi uma estratégia que também ensinou a pedagoga sobre economia de tempo. E o melhor é que todos em casa incorporam o processo. “Tenho duas crianças e marido que logo perceberam e se adequaram ao novo estilo”, comemora.

Procrastinação

Mas nem todo mundo toma logo uma iniciativa. Às vezes, entra ano e sai ano, e a “faxina” fica só no desejo mesmo. A ausência de uma rotina organizada, a mistura das tarefas urgentes e/ou importantes com as sem importância e/ou que podem ser delegadas, e o acúmulo das inúmeras atribuições, que muitas vezes nos desviam dos focos, são apontados por Adriana Castro como os principais motivos para procrastinar.

Legenda: Fluidez, leveza e diminuição do estresse são benefícios assegurados pela Personal Organizer Nanda Abreu para famílias que tornam a organização um hábito Foto: Nanda Abreu

Simplesmente começar é a orientação da profissional. “Um erro, que comumente acontece, é colocar o armário todo abaixo; e quando não dá para organizar no mesmo dia, a pessoa se estressa e desiste. A dica de ouro é: organize um espaço de cada vez!”, pontua.

Nessa mesma linha, Nanda Abreu indica até um método que ela apelidou de “pouquinho/poucão”. “As pessoas não têm disponibilidade para simplesmente parar a vida e ficar organizando um ambiente ou toda casa. Então, se ela fizer um pouquinho, com um cronograma bem sequenciado, o resultado é um poucão organizado da melhor forma”, garante.

Benefícios

No fim das contas, as profissionais concordam que organização não é modismo, mas questão de saúde física e mental, independentemente do fim de um ano. “A bagunça cansa a mente, estressa, desgasta o físico e consome nosso tempo. Com a organização ganhamos tempo, pois ela traz praticidade, já que cada coisa tem seu lugar certo; deixamos tudo à vista e acessível; evitamos desperdícios e economizamos, porque temos o controle de todo acervo; e aumentamos nossa produtividade, pois os processos fluem”, avalia Adriana.

E Nanda completa: “Tendo um ambiente limpo, a organização vem e sela o bem-estar da família. Menos estresse, menos poluição visual, menos dúvidas de ‘onde foi que eu guardei aquilo’. Tudo na nossa casa passa a ter um endereço, tudo passa a ter um lugar certo! E isso é simplesmente maravilhoso”, diz, fazendo votos de um 2021 bem melhor para todos.

Legenda: Nanda Abreu organiza de closet a "quartinho de quinquilharias": "Eu entendo a rotina do cliente, para que eu possa fazer uma organização que atenda a demanda do dia a dia dele, deixando o que é realmente prioritário de fácil acesso" Foto: Nanda Abreu

Dicas de Adriana Castro:

1) Desapegue dos excessos, das tralhas e dos itens inúteis;

2) Agora que só ficou os itens úteis, agrupe os objetos similares;

3) Acomode cada grupo em um local, de forma que tudo fique visível;

4) Use produtos organizadores. Eles facilitam o acesso e a manutenção da organização;

5) Identifique seu acervo, assim todos saberão onde estão e retornarão após o uso.

Dicas de Nanda Abreu:

1) Faça uma lista! As pessoas mais prósperas e mais organizadas têm sempre uma lista de demandas.

2) Coloque prioridades na lista acima! Você não vai conseguir fazer tudo em um dia só e essa lista não tem o objetivo de se tornar uma angústia na sua vida.

3) Volte na lista. Será que tem algum item que você pode delegar e simplesmente acompanhar? O processo pode ser leve, depende muito de você!

4) Descarte, desapegue! Isso faz um bem danado! É revigorante, acredite! Nem tudo é lixo, então faça 3 categorias: conserto, doação e, só se realmente estiver danificado, sem chance de conserto, se torna lixo.

5) Essa última é válida para a vida inteira, em qualquer idade, em qualquer lugar, em qualquer momento da vida: pegou algo, volte com ele para o seu devido lugar! Se você já tem tudo organizado, te ajuda a manter. Se ainda não, te ensina a descobrir novos caminhos de se tornar uma pessoa mais organizada.