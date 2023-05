Prefeitura de Fortaleza reinaugura Centro Cultural Belchior com shows

Após passar por uma reforma estrutural, o Centro Cultural Belchior retorna às atividades e abre dois novos espaços, nesta quinta-feira (18), a partir das 18h. Serão entregues o estúdio público, espaço para atender a produção musical, e a sede da Central de Empreendedorismo e Cultura Afro de Fortaleza (CECAF).

Para celebrar a reabertura do espaço, a programação contará com apresentação da cantora Júlia Dantas e participação especial de Vannick Belchior, filha do cantor e compositor que dá nome ao espaço, além de performances circenses com malabares, da Cia. Plural de Artes Cênicas.

Inaugurado em 18 de maio de 2017 como homenagem a um dos maiores nomes da música cearense, o Centro Cultural Belchior ocupa o número 123 da Rua dos Pacajus, no coração da Praia de Iracema, um dos principais cartões postais da cidade e tradicional reduto da classe artística.

O evento também comemora os seis anos de inauguração do equipamento, bem como o reforço das ações voltadas para literatura em sua programação.

Investimentos na cultura

Legenda: Equipamento leva nome de cantor e compositor cearense Belchior Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Com foco em música, literatura, audiovisual e artes visuais, o Centro Cultural Belchior tem, no eixo de difusão, programações como apresentações artísticas, exibições de filmes, podcasts, lançamentos de livros, debates com autores, apoio a shows e festivais. Já no eixo formativo, há ações como seminários, formação de capacitação, cursos, oficinas e palestras.

Como parte do processo da democratização das políticas públicas de fomento à cultura, o Centro Cultural Belchior realizará editais de credenciamento, de uso e ocupação do espaço.

Elpídio Nogueira, secretário Municipal da Cultura, ressaltou que o espaço retoma o papel como impulsionador da cultura. "O CCBel foi pensado para ser a casa do artista na Praia de Iracema. Nosso desejo é vê-lo ocupado com projetos de todas as linguagens culturais, devolvendo ao bairro todo o seu protagonismo".

Cássia Campos, diretora-presidente do Instituto Cultural Iracema, organização social que faz a gestão do Centro Cultural Belchior, Vila das Artes, Casa Barão de Camocim, destacou a consolidação do centro cultural como um equipamento de relevância e importância para o público e a cena artística da Cidade.

"O CCBel é fruto de políticas públicas longínquas, que atravessam gestões e se solidificam. É muito significativo participar dessa política de fomento às artes, de formação artística e cultural, de economia da cultura e de diversidade através desse equipamento tão essencial à cidade de Fortaleza", comentou Cássia Campos.