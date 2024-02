Pré-Carnaval Fortaleza 2024: qual a programação de hoje, sexta-feira (02)

A cantora e compositora Mel Mattos, o bloco Luxo da Aldeia em parceria com Fausto Nilo e a banda Batuque do Dipas com Theresa Rachel são algumas das opções para você curtir a última sexta-feira de Pré-Carnaval em Fortaleza, neste dia 2 de fevereiro.

Em espaços públicos, a exemplo do Centro e da Praia de Iracema, e privados, como o shopping RioMar Kennedy, a folia será certeira e contagiante.

Confira atrações, valores e horários das programações: