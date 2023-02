Pré-Carnaval Fortaleza 2023: qual a programação de hoje, sexta-feira (3)

Com atrações para todos os públicos, adultos, crianças, a programação do pré-Carnaval desta sexta-feira (3) chega para aquecer o fim de semana. Além dos eventos públicos, há ainda opções pagas espalhadas pela cidade levando toda a alegria e a energia do período.

Neste sexta, tem Os Transacionais, Luxo da Aldeia, Calé Alencar e mais nos polos da Prefeitura de Fortaleza.

Confira a programação de sexta-feira (3)

Praça do Ferreira

18h - Calé Alencar

20h - Luxo da Aldeia

Serviço: Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro. Gratuito.

Legenda: Na Praça do Ferreira, o Luxo da Aldeia faz show nesta sexta (20) Foto: Thiago Gadelha/SVM

Mercado dos Pinhões

19h - Dona Leda

20h - Transacionais

Serviço: Entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli - Praia de Iracema. Gratuito.

Legenda: Os Transacionais se apresentam no Mercado dos Pinhões nesta sexta (3) Foto: Allan Taissuke

Blokinho dos Tocaias

Tocaias Band

DJ Rafa Brook

Serviço: No Vibe 085 Bar (Rua Manuel Queirós, 511 - Cocó). A partir de 22h. Ingressos a partir de R$ 15 no site.