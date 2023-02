Pré-Carnaval Fortaleza 2023: qual a programação de hoje, sábado (4)

Fevereiro chegou, mas ainda tem pré-Carnaval pela cidade para quem quer curtir a folia antes dos dias oficiais. Com eventos gratuitos e pagos, as festas se espalham pela cidade levando toda a alegria e a energia do período.

Mart'nália, Os Transacionais, Bloco Num Ispaia Sinão Ienche, Pedro Sampaio, Marcos Lessa Bloco do Prazer são algumas das atrações.

Confira a programação de sábado (4)

Praça do Ferreira 18h - Concentra mas não sai

20h - Yane Caracas Serviço: Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro. Gratuito. Aterrinho Praia de Iracema 16h - Desfile dos Blocos: Unidos da Cachorra, Bonde Batuque, Baqueta e Camaleões do Vila + convidado

DJ Silas Costa

Renato Black

Mart’nália Serviço: Praia de Iracema. Cortejo saindo do antigo Boteco Praia até o Aterrinho. Gratuito. Legenda: Mart'nália se apresenta neste sábado (4) na Praia de Iracema Foto: Eny Miranda Mocinha 18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche Serviço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles. Gratuito. Barra do Ceará 17h - Johnny Lima

18h30 - Bloco do Mamão Serviço: Marco Zero da Barra do Ceará. Gratuito. Mercado dos Pinhões 17h - Grupo DTF

19h - DJ Bruna Queiroz

20h30 - Jean Dumont Serviço: Entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli - Praia de Iracema. Gratuito. Legenda: Grupo DTF é uma das atrações do Mercado dos Pinhões Foto: Caio Souza Simpatizo Amor de Bloco 16h - DJ May Villanueva

17h - Os Transacionais

19h30 - Las Fridas Serviço: No Parque Bisão (Av. Beira Mar, 4364, Mucuripe). Gratuito. Parque Rachel de Queiroz 17h - Banda Pacote de Biscoito

19h - Shirlene Aguiar Serviço: Av. Governador Parsifal Barroso - Presidente Kennedy. Gratuito. Carnaval da Saudade Só Vai com Mel Folia​ Serviço: Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana). A partir de 18h. Gratuito. Bloquinho de Verão Pedro Sampaio

Rafa e Pipo

Eric Land

Henry Freitas

Sousete

Karol do Axé Serviço: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz). A partir de 15h com 2 horas de open bar de cerveja e caipirinha. Ingressos a partir de R$180 no site. Legenda: Rafa e Pipo se apresentam no Bloquinho de Verão Foto: Victor Mascarenhas Tem carná! Descendentes da Índia Piaba

Os Transacionais

Piracema. Serviço: Na Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402, Praia de Iracema). A partir de 21h30. Ingressos a partir de R$ 15 no site. Legenda: Banda Piracema faz show no Tem carná! Foto: Amanda Leal Bloquinho com Marcos Lessa Marcos Lessa Onde: Illa Mare (Av. Beira Mar, 3821 - Meireles). A partir de 13h. Ingressos a partir de R$ 40. As reservas para a festa são feitas online. Bloquinho Você tá no meu Radar DJ Lari Cavalcante

DJ Jr Vasconcelos

DJ Convidado: Adrian

DJ Lucas BMR

Monique Pessoa

DJ Igor Wolf Serviço: No Radar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834, Meireles). A partir de 17h. Ingressos a partir de R$ 40 no site. Balako Bloco Superbanda

Bloco Camaleões Selvagens

DJ Bruno Hedy

Pedro Campos Serviço: Rua Dragão do Mar, 230, Centro. A partir de 16h e a entrada gratuita até 19h, com nome em lista VIP. Ingressos partir de R$ 30 e o bloco oferece promoção de bebidas em dobro por 2h. Legenda: Camaleões Selvagens, bloco do Selvagens à Procura de Le, faz show no Balako Bloco Foto: Divulgação Data Venia, Vossa Excelência! Raphael Alencar

Léo Frenessy

Larissa Leite

Charanga "Tio Marcão Lindão" Serviço: Seu Dedé Botequim (Rua Professor Wilson Aguiar, 124 – Edson Queiroz). A partir de 16h, Ingressos a partir de R$ 30 no site. Pré Carnaval do Frei Bloco do Prazer

Feito pra Sambar Serviço: No Centro Frei Humberto (Rua Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape). A partir de 17h. Gratuito. Legenda: Bloco do Prazer se apresenta no Centro Frei Humberto Foto: Kat Cavalcante Vibe de Carnaval Banda Vocali Kids Serviço: Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy). A partir de 18h. Gratuito.