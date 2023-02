Pré-Carnaval Fortaleza 2023: qual a programação de hoje, sábado (11)

Neste sábado (11), ainda tem pré-Carnaval pela cidade para quem quer curtir a folia antes dos dias oficiais. Com eventos gratuitos e pagos, as festas se espalham pela cidade levando toda a alegria e a energia do período.

Sandra de Sá, Bloco Mambembe, Bloco Iracema Bode Beat, Diego Facó, Bloco do Prazer e Bloco Pra Quem Gosta é Bom são algumas das atrações.

Confira a programação de sábado (11)

Praça do Ferreira 18h - Concentra mas não sai

20h - Superbanda Serviço: Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro. Gratuito. Aterrinho Praia de Iracema 16h - Baqueta + convidado

16h40 - Bonde Batuque

17h20 - Camaleões do Vila

18h - Unidos da Cachorra

18h30 - DJ Silas Costa

20h - Bloco Mambembe

21h - Sandra de Sá Serviço: Praia de Iracema. Cortejo saindo do antigo Boteco Praia até o Aterrinho. Gratuito. Legenda: Sandra de Sá faz show na Praia de Iracema neste sábado (11) Foto: Divulgação Mocinha 18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche Serviço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles. Gratuito. Mercado dos Pinhões 17h - Caravana Cultural

19h - DJ Ada Porã

20h - Lidia Maria e Bloco do Prazer Serviço: Entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli - Praia de Iracema. Gratuito. Legenda: No Mercado dos Pinhões, tem Bloco do Prazer no sábado Foto: Kat Cavalcante Parque Rachel de Queiroz 17h - Banda Pacote de Biscoito

19h - Andrew Devis Serviço: Av. Governador Parsifal Barroso - Presidente Kennedy. Gratuito. Tem carná! Bloco Iracema Bode Beat

Samba Maioral

Camaleões Selvagens

DJ Khalil Stone Serviço: Na Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402, Praia de Iracema). A partir de 21h30. Ingressos a partir de R$ 15 no site. Legenda: Bloco Iracema Bode Beat faz apresentação na Jamrock Foto: Thiago Gadelha Bloquinho Você tá no meu Radar Diego Facó

DJ Bruno Hedy

DJ Lorenzo

Lari Cavalcante

JR Vasconcelos

Matteuz Serviço: No Radar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834, Meireles). A partir de 17h. Ingressos a partir de R$ 30 no site. Pré Carnaval do Frei Bloco Pra Quem Gosta é Bom

Bloco do Prazer

Manga Rosa Serviço: No Centro Frei Humberto (Rua Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape). A partir de 12h. Gratuito. Legenda: No Centro Frei Humberto, uma das atrações é a banda Manga Rosa Foto: Diva Fernandes Vibe de Carnaval Banda Vocali Kids Serviço: Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy). A partir de 18h. Gratuito. Programação dos blocos Bloco Vem no Trenzinho Horário: às 10h

Endereço: Rua Estevão de Campos, 1199 - Barra do Ceará Bloco Carnavalesco Kururu da Lagoa - nadando na folia Horário: das 18h às 21h

Endereço: Rua Valdemar Tavares, esquina com Francisco Matia - Lagoa Redonda Bloco Paraguai Folia Horário: das 19h às 22h

Endereço: Rua Rio Paraguai, 696 - Jardim Iracema Bloco Unidos do Morro Horário: das 20h às 22h

Endereço: Rua da Saudade, 116 - Moura Brasil Bloco Zé Moringa Horário: das 17 às 22h

Endereço: Rua Pierre Luz, 240 - Jardim Guanabara Bloco as Panteras Cor de Rosa Horário: das 18h às 22h

Endereço: Rua João Cordeiro, 570 - Praia de Iracema Bloco Galo do Jardim Horário: das 19h às 22h

Endereço: Rua Jorge Dumar, 1850 - Jardim América Bloco Doido é Tu Horário: das 17h às 20h

Endereço: Areninha do Rodolfo Teófilo (Rua Francisca Clotilde - Rodolfo Teófilo) Grêmio Recreativo Carnavalesco Sambamor Horário: das 20h às 22h

Endereço: Cortejo da Igrejinha São Pedro (Rua Padre Teodoro, 996 - Quintino Cunha) Bloco Monte Folia Horário: das 18h às 22h

Endereço: Praça Coronel João Pontes (Rua Benjamim Barroso - Monte Castelo) Bloco Capitão Pinzón e os Tripulantes da Farra Horário: das 19h às 22h

Endereço: Praça Belarmino Maia - Vicente Pinzón Bloco Jaca Folia Horário: das 19h às 22h

Endereço: Rua Jacinto de Matos, 862 - Jacarecanga Bloco Filhos do Fafá Horário: das 18h às 22hs

Endereço: Praça Edson Emiliano (Rua Capitão Nestor Góis - Bairro Ellery) XII Pré Carnaval do Jardim América Horário: das 18h

Endereço: Praça Frei Galvão - Jardim América Bloco Matuto Folia Horário: das 16h às 22h

Endereço: Rua Anário Braga, 100 - Antônio Bezerra Bloco Me Chama Que eu Vou Horário: das 18h às 23h

Endereço: Rua Ana Julião entre as ruas Panamá e São Domingos - Antônio Bezerra Bloco Galinha 16 anos Horário: às 16h

Endereço: Praça Central - EEFM Dr. Antonio Dias Macedo - Bairro Dias Macedo Bloquinho Crocodilo Horário: das 16h às 22h

Endereço: Rua José Alexandre, 173 - Farias Brito Bloco Cabeça de Touro Horário: às 20h

Endereço: Anfiteatro do Cuca José Walter (Rua 69 - Pref. José Walter) Bloco Cachorra Magra Horário: das 19h às 22h

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 216 (esquina com rua Joaquim Magalhães - Benfica) Bloco Sai da Marra Horário: das 19h às 22h

Endereço: Rua Almeida Filho, 326 - Bairro Ellery