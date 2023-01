Pré-Carnaval Fortaleza 2023: qual a programação de hoje, domingo (29)

A programação do pré-Carnaval de domingo tem atrações para todos os públicos, adultos, crianças. Com eventos gratuitos e pagos, as festas se espalham pela cidade levando toda a alegria e a energia do período.

Neste domingo (29), tem DJ Tome Batom Vermelho, Bloco Pra Quem Gosta é Bom, Os Transacionais, Cris Malagueta, Mundo da Jujuba, entre outros.

Confira a programação de domingo (29)

Praça João Gentil (Benfica)

10h - Grupo DTF

11h - DJ Tome Batom Vermelho

12h - Alan Morais e os Doidos da Asa / Sanatório

​14h30 - Os Transacionais

Serviço: Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia. Gratuito.

Legenda: Grupo DFT se apresenta na Praça João Gentil neste domingo (29) Foto: Caio Souza

Raimundo dos Queijos

10h - Roda de Bamba

12h - Cris Malagueta

​14h - Nosso Samba

Serviço: Rua General Bezerril, 151 - Centro. Gratuito.

Passeio Público

09h - Pacote de Biscoito

Serviço: Rua Dr. João Moreira, s/n, Centro. Gratuito.

Legenda: Banda infantil Pacote de Biscoito faz show no Passeio Público Foto: Reprodução/Instagram

Bailinho de Carnaval

Banda BBK

Bandarena

Serviço: No RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). A partir de 16h. Gratuito.

Baile do Pra Quem Gosta é Bom

Bloco Pra Quem Gosta é Bom

DJ Julyanna

Serviço: Praça Waldemar Falcão (Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro). A partir de 10h. Gratuito. Evento beneficente com arrecadação de alimentos para a ONG Casa Transformar.

Legenda: Bloco Pra Quem Gosta é Bom realiza evento beneficente neste domingo Foto: Reprodução/Instagram

10º Sivozinha Folia

Alê-Grando

Mundo da Jujuba

Serviço: Casa José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 - José de Alencar). A partir de 8h30. Gratuito. Evento com arrecadação de leite em pó.