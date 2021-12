Praia da Caponga, em Cascavel, recebe 13º Festival da Sardinha, de 17 a 19 de dezembro

Entre os dias 17 e 19 de dezembro ocorre, na praia da Caponga, litoral de Cascavel, a 13ª edição do Festival da Sardinha: Gastronomia e Arte no Litoral Cearense.

O evento cultural e gastronômico é um dos principais pontos da programação de fim de ano na região e, em 2021, traz como tema central "A Tecnologia Unindo Povos".

O Festival tem seus pilares sustentados em ações sociais, incentivo às artes, preservação ambiental e economia criativa, tendo como um dos seus principais parceiros no âmbito da capacitação e estímulo ao empreendedorismo o Sebrae-CE.

Como exemplo de incentivo às artes, o concurso de desenho do festival é considerado um dos pontos altos do evento, com participação de alunos das escolas públicas e privadas do distrito da Caponga.

Os trabalhos classificados no concurso são usados nas velas das jangadas dos pescadores que participam da regata de paquetes, um dos atrativos consolidados da programação do festival.

Os alunos classificados são premiados com TVs, smartphones, notebooks, medalhas e um kits escolar com mochila personalizada.

Feirinha

É na praia da Caponga que está localizada a segunda feirinha à beira mar do estado do Ceará, uma feira de negócios local, no qual são expostos e comercializados produtos artesanais (barro, cipó, renda, búzios, couro e outros artigos manuais), confecção e alimentícios.

De acordo com a organização, o evento acontecerá em conformidade com as regras definidas nos protocolos sanitários decorrentes da pandemia do Covid-19 com a anuência dos órgãos competentes.

Programação:

Concurso de Desenho do Festival da Sardinha – I Etapa 18/10/2021

Local: Calçadão da Caponga

Concurso da Pesca - 03 e 04/12/21 - sexta-feira e sábado

Local: Calçadão da Caponga

Concurso de Desenho do Festival da Sardinha – II Etapa e premiação.

04/12/2021 - sábado

Local: Feira da Caponga (calçadão)

06 a 10/12/21 - segunda a sexta feira

Curso de gastronomia a base de Sardinha e frutos do mar

Horário: 18h às 21h

Local: auditório do hotel Jangadas

10/12/21 - sexta-feira

Concurso de gastronomia

Horário: 20h

Local: auditório do hotel Jangadas

17/12/21 - sexta-feira

​Local: Praça da Sardinha

18h: Arena Gastronômica e Arena Cascavel Empreendedor

Arena Musical

20h: Banda Veneno

22h: Samira Show

00h: Luis Marcelo e Gabriel

18/12/21 – Sábado

Local: Praça da Sardinha

18h: Arena Gastronômica e Arena Cascavel Empreendedor

Arena Musical

18:30h: Baila Comigo

20h: Fabio Carneirinho

22h: Tati Portela com participação de Carlinhos Nação

00h: Felipão



19/12/21 - Domingo

Regata Cultural do Festival da Sardinha

Horário: a partir das 10h

Local: Calçadão

11h: Forró Paixão

13:30h: Dona Leda

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?