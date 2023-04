Por que as sogras são colocadas no papel de vilãs?

Nas novelas, filmes, vídeos de humor do TikTok, piadas e deboches do dia a dia elas estão como sinônimo de vilãs. Tem até livro ensinando como infernizá-la. Essa figura feminina que é retratada como a bruxa do desenho animado que você assistia na infância sofre um estigma forte pelo simples papel que ocupa: o de sogra.

Nesta sexta-feira (28), é comemorado o Dia da Sogra no Brasil. Uma teoria aponta que a data foi instituída pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek, porque, segundo ele, quando os salários dos funcionários públicos atrasavam, quem salvavam financeiramente as famílias eram as sogras. A verdade é que não há uma explicação exata, mas essa efeméride existe.

Porém, o imaginário coletivo e, óbvio, as dificuldades das dinâmicas familiares ainda colocam essas mulhetres em uma representação negativa. É provável que hoje se espalhem memes pejorativos pelas redes sociais. E por que será que as sogras são colocadas como vilãs pela sociedade?

A pós-doutoranda e doutora em Família na Sociedade Contemporânea e psicoterapeuta sistêmica, Sinara Dantas, afirma que estudos apontam há mais de três décadas que esse triângulo (sogra, filho e nora) é o gargalo mais difícil da vida conjugal.

“A sogra ainda é vista como alguém a ser tolerado, já o sogro é visto como um segundo pai”, reflete a pesquisadora.

Relação de confiança

Sinara pontua que esses atritos podem ser explicados pela Teoria do Gene Egoísta, do etólogo inglês Richard Dawkins. De forma geral, os indivíduos são mais fiéis a quem compartilham um maior número de genes. “Então, essa pessoa nova chega na família e existe uma preocupação de que ela não venha a trair essa família, existe um momento de tensão e de medo de perda daquele filho”.

Sinara Dantas doutora em Família na Sociedade Contemporânea "Porém, é preciso entender que são vínculos diferentes, maternal e conjugal, a mulher acaba desenvolvendo esses múltiplos papeis dentro da família e isso vai criando interações emocionais”.

A pesquisadora destaca ainda que isso não acontece apenas na cultura ocidental. No islamismo, por exemplo, a nora não pode contestar o poder da sogra. “Em todos os idiomas existem piadas sobre as sogras, de que criam conflitos nas famílias”.

Raízes no machismo

Por sua vez, a professora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza (Unifor) Sabrina Matos aponta que isso há raízes no machismo, uma vez que é sempre a figura feminina que sofre com o estigma.

Sabrina Matos professora de Psicologia da Unifor “Quando você fala a respeito de porque ela é colocada como a má, bruxa, usurpadora, não tem como não fazer alusão ao machismo mesmo. A sogra controla, suprime, tira, já o sogro é quem agrega. Um dia, comentando com os alunos, perguntei se havia alguma piada a respeito do sogro, eles não lembraram porque não existe”.

Além disso, partindo da ótica da Psicanálise, Sabrina avalia também que a relação com a figura da sogra envolve o tabu do incesto, ou seja, de que relações amorosas entre mãe com filho por exemplo são consideradas abomináveis pela sociedade.

“Isso se sustenta a partir de uma fantasia incestuosa, claro que isso é inconsciente. É preciso recuar diante de nossos desejos pra que a sociedade se regule”, detalha a professora.

Sogra boa é sogra longe?

Embora ainda essas representações sociais negativas acerca da sogra, Sinara destaca que essas relações, especialmente entre sogra-nora, vêm mudando na contemporaneidade, por causa da entrada das mulheres no mercado de trabalho.

“Não há mais hierarquia, é uma relação mais democrática. A sogra acaba sendo participante da criação dos netos, contribui financeiramente, com a própria aposentadoria, para a educação por exemplo. A relação muda quando vemos a sogra como avó”.

O conflito entre essas duas mulheres, contudo, pode ser causado pela relação de mãe e filho, já que é mais fácil dizer que a nora está ‘roubando’ esse filho do que acreditar que ele é quem visita pouco a mãe.

“Muitas vezes, entre a mãe e o filho homem, acontece inconscientemente que o filho venha suprir necessidades conjugais que o marido não supre. Isso torna a relação entre mãe e filho homem diferente da relação entre mãe e filha”, afirma Sinara.

Há também, conforme Sabrina, uma perspectiva do controle e do sentimento de poder da mulher. “As mulheres mães têm uma relação de disputa, é algo que vem e tira o falo. O filho na psicanálise é um falo que dá poder à mulher, tem um cordão umbilical que liga”.

Melhorar as dinâmicas

Porém, é importante salientar que há relações conflituosas sim, por isso, Sinara orienta que é preciso assumir a responsabilidade na hora da apresentação da família ao cônjuge, ajudar na convivência. “O homem, por exemplo, tem que ter paciência de ensinar a esposa a lidar com a mãe, e ela precisa estar aberta a isso. O filho é especialista nessa mulher, naquela família”.

Outra orientação da psicoterapeuta é o fortalecimento do casal, que deve se unir e se livrar da tendência de jogo de interesse entre as famílias de origem e a família que está sendo construída, sem esquecer da importância de todos.

Sinara Dantas “O casal precisa identificar o que cada parte traz de cada família para juntos construírem a deles. Quanto mais forte essa relação de casal fica, mais se consegue uma autonomia conjugal. É preciso equilibrar os papéis de filho e esposo”.

Já na relação sogra e genro, a maior disputa é de a mãe querer se inserir no casamento da filha. “A mãe acaba querendo controlar esse relacionamento, por isso a filha precisa estabelecer os limites de que algumas decisões cabem ao casal. Além disso, há uma expectativa das mães da família materna de que a filha reproduza essas regras”, diz a psicoterapeuta.

Para Sabrina, é importante não idealizar o outro nem as relações, pois na hora que desagrada, a tendência é o cancelamento, afastamento. “Existem pessoas com nível de fragilidade do ego, que a sogra diz uma coisinha e já fica chateada. É importante pensar que o outro não é aquilo que a gente gostaria que ele fosse”.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil