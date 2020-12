Polícia apreende gravações da Legião Urbana em depósito do Rio de Janeiro

A memória de Renato Russo (1960-1996) volta a ser caso das manchetes policiais. Nesta quarta-feira (9), a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu cerca de 91 itens relativos à banda Legião Urbana. A operação "Tempo Perdido" agiu em um depósito no bairro do Cordovil, na zona norte fluminense.

De acordo com a polícia, o material era composto por fitas cassete, fitas master (originais a partir da qual as reproduções são feitas, que guarda as gravações em estúdio) e CDs. O acervo inclui versões alternativas de faixas da banda. Caso do sucesso "Faroeste Caboclo".

No final de outubro, outra busca por material fonográfico de Renato Russo movimentou o universo da Legião Urbana. Outra operação, à época chamada de "Será", atuou no apartamento do jornalista e produtor Marcelo Froes. Foram levados computador, HDs e um aparelho celular.

Inéditos

Naquela ocasião, Carlos Trilha, ex-produtor dos discos solo de Renato Russo, pronunciou-se em torno do caso. No dia 27 de outubro, via conta de facebook, o músico afirmou que não há música inédita do cantor que já não tenha sido publicada.

"Não existem músicas inéditas. Existem letras não usadas por Renato que poderiam ser musicadas por terceiros, e seriam escolhidas pelo Jornalista Marcelo Froes antes da administração do espólio ser transferida para o herdeiro dos direitos. Não sei se esta ideia avançou".

A gravadora Universal ainda não se pronunciou sobre a ação policial.

Acesso

Ainda na quarta-feira, filho do cantor, Giuliano Manfredini, conversou com reportagem do Jornal Nacional. Ele acompanhou a operação. Por enquanto, o acervo que estava no galpão fica na responsabilidade do herdeiro.

"Estamos atrás de todo o registro histórico do Renato. Todo registro do Renato tem um valor histórico imensurável. Acho que os fãs precisam saber disso. Os admiradores precisam saber, precisam ter acesso a isso", declarou Manfredini ao repórter Paulo Renato Soares.

Em nota publicada no site oficial de Renato Russo, o herdeiro explica o destino que vai ser dado ao acervo.

"Giuliano Manfredini, diretor da Legião Urbana Produções, filho e único herdeiro legítimo de Renato Russo, informa, por meio de sua assessoria de imprensa, que o material extraviado e encontrado será analisado, tratado, avaliado e catalogado para, posteriormente, determinar ações cabíveis"