Podcasts eróticos viram tendência, alimentando criatividade e o desejo sexual; conheça

Sussurros, sensualidade e narrativas diversas. Os podcasts eróticos têm se tornado a nova tendência no Brasil, especialmente entre o público feminino. Na maioria, os hosts performam, somente por áudio, contos e histórias que envolvem sexo, desejo e atração por diversas temporadas.

Uma dessas produções é o Textos Putos, disponível no Spotify, no Deezer, na Apple e no Google. Comandado pela atriz e escritora Abhiyana, de 47 anos, o podcast é uma extensão do trabalho que ela já exerce desde 2016 com a literatura e leva o nome do primeiro livro lançado por ela, em 2017.

Depois do primeiro lançamento, vieram outros dois, todos focados nas experiências e vivências sexuais da autora. “Comecei a falar disso muito nas redes sociais, começou a aumentar o público, principalmente o público feminino e comecei a entender mais as questões feministas”, conta.

O podcast, na verdade, é só mais uma plataforma de experimentação desse trabalho. Em 2018, Abhiyana levou a produção ao teatro com um monólogo de textos eróticos.

Abhiyana podcaster “Eu acho que chegar no podcast foi quase inevitável porque é uma mídia que é praticamente perfeita quando a gente fala de erotismo por conta da questão do formato. A gente sabe do poder de quando a gente fala sensualidades no ouvido de alguém, o quanto isso reverbera”.

Linguagem específica

Com os textos já escritos para serem gravados, Abhiyana conta que, no começo, achou que fosse ser muito fácil, mas “que penou bastante. Não era uma leitura, precisava de uma linguagem específica. Os primeiros episódios ainda são nesse formato, de quando ainda tava descobrindo”, detalha.

Hoje, já na fase de captação da quarta temporada, a atriz conta que o processo se tornou mais fluido. “Agora, eu faço assim: vivo a situação, escrevo, roteirizo, gravo o episódio e mando pro editor. Tem uma forma de escrever que é bem específica, diferente quando escrevo pra um livro por exemplo”.

A podcaster conta ainda que não traz apenas as experiências ‘bem-sucedidas’, pontua dificuldades, situações de machismo que vivenciou. “É um lugar que trago a diversão, o brilho do erotismo, a potência do sexo, a propriedade do seu orgasmo e a autonomia sexual. Gosto de trazer questões que vão realmente transformar”, destaca.

Estimulação da criatividade

Além de democratizar o acesso a esse tipo de conteúdo, os podcasts promovem uma melhora na estimulação sexual. A psicóloga e terapeuta sexual Natacha Fraga explica que o mais importante órgão sexual é o cérebro.

Natacha Fraga terapeuta sexual “Muitas vezes você pode não estar focado, mas se você estimular a pensar nisso, vai influenciar muito. O ato de ouvir vai estimular algum comportamento. A leitura, a escrita ou mesmo o áudio de contos contribuem bastante pra despertar a fantasia, o desejo pelo sexo, a vontade de querer vivenciar isso na vida real”.

De acordo com a psicóloga, o aumento da procura por esses tipos de conteúdo é muito justificado por conta do isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. “Como as pessoas não podiam ter dates reais, acabou que o erotismo ganhou um destaque muito grande, houve um despertar pelo desejo sexual”, explica.

Natacha destaca ainda que os podcasts podem ser uma ferramenta aliada ao processo terapêutico a depender do caso do paciente, já que o estímulo por áudio se difere dos vídeos pornográficos, por exemplo, que geralmente envolvem cenas de sexo explícito e sem contexto narrativo.

“Os contos eróticos têm um foco muito maior na sensualidade, uma narrativa que não é tão falada no pornô, o amor, o desejo, a intimidade. Embora os dois tenham o elemento central como o sexo, falam sobre isso de forma diferente”, detalha.

Por isso, conforme Natacha, os contos favorecem a variação de estimulação, de fantasia, de imaginação, de criatividade, podendo trazer benefícios para a experiência a dois, ao contrário do vídeo que limita a relação com um estímulo específico.

Conheça outros podcasts

Tela Preta

A Tela Preta é a primeira plataforma de áudios eróticos do Brasil e conta com centenas áudios e mais de 10 artistas de todas as orientações e gêneros, novos episódios são adicionados semanalmente. As histórias são narradas por diferentes pessoas com diferentes sotaques. O serviço funciona como uma assinatura que pode ser mensal, trimestral e anual.

Onde ouvir: no site

Pelos lábios dela

Feito por e para mulheres, o podcast ‘Pelos lábios dela’ teve o último episódio publicado em novembro de 2021, mas ainda estão disponíveis nas plataformas as duas temporadas. Os contos são escritos por Ana Lucia da Matta Adentro. Os episódios têm cerca de 10 a 20 minutos.

Onde ouvir: Google Podcasts, Apple, Spotify e Deezer

Sexlog

No Sexlog, além de contos eróticos, os hosts também promovem conversas sobre sexualidade e sexo desde fevereiro de 2020. Os episódios são para diferentes gostos: conto, ASMR, cuckold (fetiche em ver o parceiro tendo relação sexual com outra pessoa) e mais.

Onde ouvir: Spotify, Apple e Deezer

Só Para Maiores

Podcast produzido pela Sexy Hot, produtora nacional de produções para adultos, o ‘Só para maiores’ lança semanalmente contos eróticos baseados nos filmes. Atualmente, há duas temporadas disponíveis nas plataformas com 12 capítulos cada uma. A duração do episódio varia de 4 a 25 minutos.

Onde ouvir: Spotify, Google Podcasts e Apple

Pantynova

A marca de sex-shop online lançou o podcast em 2018 com narração sensual de Beth, persona criada pela marca e interpretada por Raphaela Luna. Além dos episódios de contos eróticos, a produção traz capítulos de rodas de conversa sobre assuntos relacionados ao tema.

Onde ouvir: Spotify

Sexo e Tintas Podcast

O Sexo e Tintas é um podcast de interpretações em áudio dramas de contos eróticos autorais escritos e narrados por Kell Bonassoli, Erika Pessanha, escritores e narradores convidados. O primeiro episódio foi lançado em 2013 e o último em 2020, mas ainda estão disponíveis nas plataformas.

Onde ouvir: Spotify

