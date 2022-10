Pizzaiolo cearense conquista segundo lugar na Copa do Mundo da Pizza na Itália

Quando decidiu desistir da faculdade de Engenharia Civil para ser pizzaiolo, Raimundo Júnior Pinto, de 30 anos, não imaginava que anos depois conquistaria o segundo lugar na Copa do Mundo da Pizza na Itália. A final do campeonato mundial aconteceu nesta quarta-feira (5) em Roma com pizzaiolos do mundo inteiro.

Natural de Tianguá, o jovem mora na Capital cearense desde 2010, onde cursava a graduação em Engenharia, mas no sexto semestre desistiu para atender à paixão que tinha: pizza. “Até ficava me perguntando se tinha feito a escolha certa, mas eu tinha aquela paixão pela gastronomia, muita vontade de me aperfeiçoar. Ser pizzaiolo é mais que fazer uma pizza”, conta.

Júnior participou do concurso concorrendo em duas categorias: pizza influência e pizza napolitana contemporânea. Na primeira, conquistou o segundo lugar com a receita da ‘Outono amazônico’, servida no cardápio do restaurante La Bella Itália, onde o cearense trabalha.

A pizza leva stracciatella, provolone defumado, brócolis e ramas frescas salteadas levemente picantes, cogumelos frescos salteados, finalizada com lascas de cogumelos frescos, vitelo ao forno, e um creme feito à base de maionese, anchovas e flores de jambu.

Porém, de acordo com Júnior, a apresentada na Copa em Roma teve de sofrer algumas adaptações pois ele não pôde entrar com alguns insumos do preparo no país.

Já a segunda receita foi uma pizza feita com um blend de duas farinhas e a cobertura uma base branca com stracciatella, tomates cereja vermelho, grana padano e finalizada com presunto de parma.

Legenda: Uma das pizzas apresentadas por Júnior na Copa do Mundo de Pizza Foto: Arquivo pessoal

Intercâmbio de conhecimentos

O pizzaiolo destaca que foi muito bem acolhido na Itália, fez muitos amigos de vários países como Inglaterra, México e Japão. “Falo pouco italiano e eles me ajudaram bastante, me deram alguns insumos porque vim tarde do Brasil pra cá e tive que fazer massa às pressas pro no outro dia cedo apresentar”.

“Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, agradecer também ao Luca por acreditar no meu trabalho e à minha família. Estar aqui representando não só a minha pessoa, mas também o Ceará, o Brasil, já que sou o único brasileiro nessa competição”.

Primeiro brasileiro na competição

Para chegar à etapa final, Júnior passou por uma fase local que aconteceu em setembro durante a programação da 3ª edição do Festival Pizza Fest, no Eusébio. Na competição, o cearense conquistou o primeiro lugar na categoria Pizza Napolitana.

“Assim que saiu a informação de que ia ter esse campeonato, eu até fiquei na dúvida de competir, mas algo me chamava. O Luca (dono do La Bella Itália) deu todo o suporte, a gente se inscreveu, elaboramos a pizza e fomos apresentar. No evento, senti uma energia como nunca senti, foi uma troca de conhecimento muito grande”, detalha Júnior.

Legenda: Júnior ao lado dos outros colocados na categoria Foto: Arquivo pessoal

O empresário Luca Lunghi acrescenta que, no festival, especialistas italianos e brasileiros vieram compor o júri da terceira edição. “Já a competição mundial está na vigésima edição e, pela primeira vez, teve um representante do Brasil. Pra nós, é uma grande honra, uma grande responsabilidade”.

Luca Lunghi empresário “Trouxemos um produto novo pra competição que é a pizza napolitana contemporânea. Uma versão nova da pizza napolitana tradicional, que é bastante conhecida no mundo, mas com técnicas e sabores produzidos com novas técnicas”.