Pesquisadores debatem sobre cultura alimentar cearense em série de lives

Comer não é uma prática que se limita somente à alimentação do corpo. Comer também é cultura. Partindo desse conceito, a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco está promovendo uma série de lives para mostrar novas perspectivas de pesquisa no campo da cultura alimentar cearense. A ação faz parte do 3º Laboratório de criação em cultura alimentar e gastronomia social.

A programação desta semana inicia com a convidada Bárbara Maiara, que compartilha, a partir das 16h, sua pesquisa na Comunidade do Farol, em Itarema. Durante o laboratório, a pesquisadora se propôs a inovar na criação de produtos com o búzios a partir do resgate dos saberes das marisqueiras, apresentando, entre os resultados, um protótipo para a conserva do alimento.

O objetivo da pesquisa era fortalecer o produto das marisqueiras, de modo a promover conexões que fizessem elas alcançarem novos mercados, novas oportunidades e perspectivas de negócios, explica Bárbara.

Bárbara Maiara pesquisadora do 3º Laboratório de Criação em Cultura Alimentar "Comida conversa com nossa ancestralidade, as peculiaridades da nossa região, as memórias afetivas carregadas por cada preparo e o Laboratório de criação vem para unir a essa luta".

Já o encerramento do evento virtual acontece nesta terça (25), com Breno Veríssimo. Sua pesquisa se propõe a divulgar e explorar as possibilidades da araruta e a ligação da fécula com a história de seu povo no assentamento Várzea do Mundaú, em Trairi. A planta havia sido esquecida por sua comunidade, passando a ser substituída por outros tipos de farinha.

“Eu nunca pensei que fosse passar por uma experiência que fosse revolucionar tanto o meu o modo de ver a gastronomia, bem como o das pessoas ao meu redor. No meu assentamento não tinha esse debate. As pessoas faziam a cultura alimentar, mas não sabiam o que era o termo cultura alimentar”, compartilha Breno Veríssimo.

Legenda: Breno Veríssimo desenvolveu pesquisa sobre o uso da araruta no seu assentamento Várzea do Mundaú, em Trairi Foto: Divulgação

No laboratório, Breno elaborou materiais gráficos e audiovisuais que trazem a história da araruta, além de trazer instruções sobre plantio e receitas com produtos já existentes no quintal dos moradores do assentamento. O pesquisador lembra ainda que a araruta produz uma fécula indicada para pessoas celíacas, isto é, alérgicas a glúten.

Além de incentivar o consumo e o plantio da araruta, a pesquisa também buscava mostrar a planta como uma possibilidade de renda extra. “Essa passagem pelo laboratório acabou fortalecendo a nossa cultura alimentar, fortalecendo a nossa cultura e as lutas que temos dentro do assentamento”, acrescenta.

Cultura alimentar

O evento virtual visa conectar as pessoas com as propostas do laboratório, de modo que elas entendam um pouco mais sobre a realidade dos pesquisadores e de suas comunidades. Segundo a coordenadora do Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e Gastronomia Social, Uliana Lima, os cearenses têm “uma forma de se relacionar com o alimento que ainda pode ser aprimorada”.

Ela afirma que o cearense, por muitas vezes, acredita que a cultura alimentar do Estado já está consolidada nele, quando, na verdade, ele não a conhece profundamente. “Quando a gente começa a viajar por outras regiões do Estado do Ceará, vamos percebendo que elas têm uma cultura alimentar que é diferente da nossa”, completa.

Legenda: Luciana Santos desenvolveu uma conversa de ostras durante sua participação no Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e Gastronomia Social Foto: Divulgação

“Por exemplo, no quilombo no Cumbe, eles fazem um passeio que se chama comer no mato, em que você passa por uma região de mangue, aí você cata a ostra, para e come essa ostra assada. Ostra assada é uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes e que lá é super habitual para eles”, exemplifica.

O laboratório propicia que profissionais da gastronomia entrem em contato com os pesquisadores de comunidades do Estado a fim de melhorar ainda mais processos e produtos que já fazem parte desses territórios, valorizando os meios tradicionais já empregados pelos moradores.

“É voltar para as nossas ancestralidades, olhar para o que era a nossa cultura e tentar resgatá-la e preservá-la para que os nossos se alimentem de maneira melhor, para que os nossos se alimentem de uma forma mais consciente”, finaliza a coordenadora.

Serviço

Segunda (24) e terça-feira (25), às 16h, no Instagram da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco