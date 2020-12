Pelle Alsing, baterista da banda sueca Roxette, morre aos 60 anos

Pelle Alsing, baterista da banda Roxette, morreu nesta semana aos 60 anos de idade. A informação foi divulgada pela conta oficial do grupo no Twitter, em postagem feita pelo guitarrista e vocalista Per Gessle.

"É com tristeza que informo que nosso querido Pelle Alsing morreu", diz o texto. "Ele não foi apenas um baterista incrível e inventivo, nos ajudando a criar o som do Roxette desde o primeiro dia, mas também o melhor amigo que você pode imaginar, um homem gentil e generoso, com o maior coração batendo para todos."

A causa da morte de Alsing não foi confirmada. O baterista tocou no grupo sueco desde os anos 1980, quando a banda foi fundada, até a década de 2010, tendo participado tanto de turnês quanto de gravações de discos e singles.

"Ele era o cara mais engraçado para se estar próximo, o que tinha um sorrisão no rosto, o que te apoiava mais quando você estava em dúvida", escreveu Per Gessle no Twitter do Roxette. "Sua falta vai ser verdadeiramente sentida, mais do que as palavras podem expressar. Todo meu amor a sua esposa, família e amigos."

A morte de Pelle Alsing acontece pouco mais de um ano do aniversário de morte de Marie Fredriksson, vocalista e fundadora do grupo junto a Gessle. Em atividade na música desde 1984, ela foi diagnosticada com um câncer no cérebro em 2002.

O Roxette ficou mundialmente conhecido entre as décadas de 1980 e 1990, com hits como "Listen to Your Heart", "It Must Have Been Love", "The Look" e "Joyride". A banda se tornou a mais famosa da Suécia depois do Abba.

