Paulo Rafael, guitarrista de Alceu Valença, morre aos 66 anos no Rio de Janeiro

O músico Paulo Rafael morreu, nesta segunda-feira (23), aos 66 anos. Segundo o G1, ele estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, tratando um câncer.

Paulo Rafael era guitarrista da banda de Alceu Valença e do Ave Sangria. Natural de Caruaru, em Pernambuco, o músico deixa esposa, filha e neta. O velório e a cremação ocorrerão no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (24), no Cemitério da Penitência.

Legenda: Guitarrista trabalhava com Alceu Valença Foto: Reprodução/ Instagram

A morte do músico foi confirmada pela filha do artista em post nas redes sociais. "É com profunda tristeza que comunico que meu pai, nosso amigo, lendário guitarrista e amor da vida da minha mãe levantou voo. Depois de uma longa batalha contra um câncer nosso guerreiro descansou", escreveu.

Legenda: Post em no instagram de Paulo Rafael confirma morte do músicp Foto: Reprodução/ Instagram

