Paulo Coelho oferece R$ 145 mil a festival barrado por Mario Frias na Lei Rouanet

O escritor Paulo Coelho ofereceu, nas redes sociais, o valor de R$ 145 mil para cobrir, por meio de sua fundação, gastos do Festival de Jazz do Capão, na Chapada Diamantina, na Bahia. O evento foi barrado na Lei Rouanet.

O parecer desfavorável ao Festival de Jazz do Capão, que está em sua nona edição, começa com a frase "o objetivo e finalidade maior de toda música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma", atribuída a Johann Sebastian Bach.

Em junho deste ano, a Fundação Nacional de Artes ( Funarte ) reprovou o pedido de apoio do Festival e citou Deus em um parecer técnico de reprovação. Além disso, o documento da Funarte mencionava uma publicação em rede social em que o evento se posiciona como "um festival antifascista e pela democracia", para embasar o parecer de indeferimento do pedido.

"A Fundação Coelho & Oiticica se oferece para cobrir os gastos do Festival do Capão, solicitados via Lei Rouanet. Entrem em contato via DM [mensagem privada] pedindo a alguém que sigo aqui que me transmita. Única condição: que seja antifascista e pela democracia", postou o escritor no Twitter.