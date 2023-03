Para amantes dos livros: Centro Cultural BNB realiza programação especial no Abril para Leitura

Abril é singular para amantes da leitura. Nesse mesmo mês, celebramos o Dia Nacional do Livro Infantil (18) e o Dia Mundial do Livro (23). O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) apostou nesse movimento e realizará um roteiro de atividades gratuitas contemplando de lançamentos e palestras a apresentações teatrais e musicais.

A oitava edição do projeto "Abril para a Leitura" entrega ao público a oportunidade de pensar a arte da palavra nas dimensões escrita e oral interligada a outras poéticas. O objetivo é nobre: contribuir com o processo de leitura.

Legenda: Na programação, haverá show de Elizeu Cardoso e Dicy Rocha Foto: Divulgação

Para promover todas essas ações, a programação diversa contará com participações de autoras, autores, professores e editores do Ceará, do Maranhão e do Rio de Janeiro. A curadoria do evento é da poeta e produtora cultural Sara Síntique.

Tantos livros

Entre os destaques, estão o Sarau Mulherio das Letras, realizado pelo coletivo do mesmo nome; lançamento do livro "Mal Dito Coração", mais recente trabalho da poeta Bruna Sonast; minicurso “Linhas de palavras e desenhos”, com a artista visual Raisa Christina; e show de Elizeu Cardoso e Dicy Rocha.

Legenda: Sarau Mulherio das Letras acontece no dia 5 de abril Foto: Divulgação

Além de Fortaleza, o evento ocorre nos Centros Culturais BNB de Sousa, na Paraíba, e do Cariri, em Juazeiro do Norte, com programações distintas.



Serviço

Oitava edição do projeto "Abril para a Leitura" - Fortaleza

Dias 5, 12, 19, 20, 26, 27 e 28 de abril na sede do CCBNB Fortaleza (Rua Conde d’Eu, 560, Centro). Mais informações pelas redes sociais do equipamento (instagram e facebook)

Confira a programação completa de Fortaleza

Quarta-feira, dia 05/04

19h – 20h: Sarau Mulherio das Letras - Coletivo Mulherio das Letras

Local: Palco Galeria

20h – 21h: Lançamento do livro Mal Dito Coração, de Bruna Sonast

Local: Palco Galeria

Quarta-feira, dia 12/04

19h – 20h: Palestra - O nome dos poetas populares e a sala de aula, com Edilson Pereira

Local: Biblioteca Inspiração Nordestina

20h – 21h: Lançamento do livro “Política e Literatura de Cordel”, de Alberto Perdigão

Local: Biblioteca Inspiração Nordestina

Quarta-feira, dia 19/04

18h30 – 21h30: Minicurso “Linhas de palavras e desenhos”.

Convidada: Raisa Christina

Local: Auditório

Quinta-feira, dia 20/04

10h – 10h30: Lançamento do livro infantil “A Lenda do Mosquito e a Lâmpada”, de Yane Cordeiro, a partir do poema de Mailson Furtado

Local: Palco CCBNB

10h30 – 11h30: Apresentação do Espetáculo Teatral Infantil “A Lenda do Mosquito e a Lâmpada”, com a CIA Teatral Criando Arte

Local: Palco CCBNB

14h –18h: Oficina-Vivência de Criação Poética com Mailson Furtado

Local: Auditório Imagens de divulgação

19h – 21h: Lançamento da reedição dos livros "Tempo de chuva" (1967) e "Tijolo de barro" (1968), com Manoel Ricardo de Lima (idealizador/organizador/prefaciador), Vítor Castro (editor - Mórula Editorial), Carlos Augusto Lima (prefaciador), Luciano Dídimo (poeta e presidente do Instituto Horácio Dídimo) e Ana Paula Vieira (cineasta e pesquisadora em Artes Visuais)

Local: Palco CCBNB

Quarta-feira, dia 26/04

19h – 21h: Tantas Palavras - Sarau literomusical em homenagem a Chico Buarque

Local: Palco CCBNB

Quinta-feira, dia 27/04

14h – 18h: Oficina de Mediação de Leituras

Convidada: Keila Rodrigues

Local: Auditório

19h – 20h: Lançamento do livro “Contos de quintais”, de Elizeu Cardoso (São Luís - MA)

Local: Palco CCBNB

20h – 21h30: Show de Elizeu Cardoso e Dicy Rocha (São Luís – MA)

Local: Palco CCBNB

Sexta-feira, dia 28/04

18h – 19h: Lançamento do livro “Caminhos & Canções”, de Tiago Ribeiro

Local: Palco CCBNB

