Oscar 2021: veja como será a cerimônia, onde assistir e quais os indicados aos prêmios

A cerimônia do Oscar 2021 já tem data para acontecer: este domingo, 25 de abril. Chegando à 93ª edição, a maior premiação do cinema mundial está cercada de expectativa, e uma delas é justamente o formato, que será, em maioria presencial.

Segundo a organização, sempre sob a responsabilidade da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o Teatro Dolby, em Los Angeles, nos EUA, receberá novamente as estrelas do cinema.

No entanto, os cuidados contra a Covid-19 serão mantidos com protocolos rígidos, ainda que a vacinação esteja avançando a passos largos em solo norte-americano. Além disso, a estação de trem Union Station também receberá parte da premiação.

Como será a cerimônia do Oscar 2021?

De acordo com a Academia de Hollywood, só serão incluídos na cerimônia os apresentadores de cada categoria dos prêmios, os indicados e os convidados escolhidos previamente por eles.

O padrão, inclusive, não é novo, já que foi adotado também pelo Grammy, o maior prêmio da música mundial. No mais, a estrutura do Oscar também deve ser ao ar livre, para evitar os locais fechados, apontados como potenciais pontos de disseminação do coronavírus.

A opção pelo formato presencial, ainda que diferenciado, surge após a realização de eventos como o Globo de Ouro. Transmitido de forma virtual em maioria, o prêmio foi criticado na Internet pelos entraves na entrega de estatuetas e participação de indicados.

Como participarão os indicados de outros países?

Por conta das restrições relacionadas à pandemia de Covid-19 no mundo, os indicados estrangeiros não devem comparecer ao Teatro Dolby este ano. Para resolver o problema, segundo a agência France Presse, o Oscar terá sedes na Grã-Bretanha e em Paris.

Sendo assim, os atores e atrizes nestes locais estarão autorizados a fazer participação por meio de videoconferência. Nas outras sedes além de Los Angeles, não haverá apresentadores para as categorias.

Onde assistir ao Oscar 2021?

No Brasil, a cerimônia será exibida pelo canal pago TNT e em rede aberta pela TV Globo.

Na primeira opção, a transmissão deve iniciar por volta das 21h, enquanto na Rede Globo será veiculada logo após fim da edição de domingo (25) do Big Brother Brasil.

Para quem acompanha pela Internet, o Diário do Nordeste fará cobertura especial e em tempo real para mostrar todos os detalhes da cerimônia. Basta acessar o site e encontrar a editoria Verso.

Confira abaixo os indicados ao Oscar 2021:

Melhor filme

'Meu pai'

'Judas e o messias negro'

'Mank'

'Minari'

'Nomadland'

'Bela vingança'

'O som do silêncio'

'Os 7 de Chicago'

Melhor atriz

Viola Davis - "A voz suprema do blues"

Andra Day - "Estados Unidos Vs Billie Holiday"

Vanessa Kirby - "Pieces of a woman"

Frances McDormand - "Nomadland"

Carey Mulligan - "Bela vingança"

Melhor ator

Riz Ahmed - "O som do silêncio"

Chadwick Boseman - "A voz suprema do blues"

Anthony Hopkins - "Meu pai"

Gary Oldman - "Mank"

Steve Yeun - "Minari"

Melhor direção

Thomas Vinterberg - "Druk - Mais uma rodada"

David Fincher - "Mank"

Lee Isaac Chung - "Minari"

Chloé Zhao - "Nomadland"

Emerald Fennell - "Bela vingança"

Melhor atriz coadjuvante

Maria Bakalova - "Borat 2"

Glenn Close - "Era uma vez um sonho"

Olivia Colman - "Meu pai"

Amanda Seyfried - "Mank"

Yuh-Jung Youn - "Minari"

Melhor ator coadjuvante

Sacha Baron Cohen - "Os 7 de Chicago"

Daniel Kaluuya - 'Judas e o messias negro'

Leslie Odom Jr. - 'Uma noite em Miami'

Paul Raci - 'O som do silêncio'

Lakeith Stanfield - 'Judas e o messias negro'

Melhor figurino

"Emma"

"A voz suprema do blues"

"Mank"

"Mulan"

"Pinóquio"

Melhor trilha sonora

" Destacamento blood"

"Mank"

"Minari"

"Relatos do mundo"

"Soul"

Melhor roteiro adaptado

"Borat 2"

"The Father"

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"The White Tiger"

Melhor roteiro original

"Judas and the Black Messiah"

"Minari"

"Promise Young Woman"

"Sound of Metal"

"The Trial of the Chicago 7"

Melhor curta de animação

"Burrow"

"Genius Loci"

"If Anything happens I Love You"

"Opera"

"Yes People"

Melhor curta-metragem em live action

'Feeling through'

'The letter room'

'The present'

'Two distant strangers'

'White Eye'

Melhor documentário

"Collective"

"Crip Camp"

"The mole agent"

"My octopus teacher"

"Time"

Melhor documentário de curta-metragem

"Collete"

"A Concerto Is a Conversation"

"Do Not Split"

"Hunger Ward"

"A Love Song for Natasha"

Melhor filme internacional

"Another Round" (Dinamarca)

"Betther Days" (Hong Kong)

"Collective" (Romênia)

"The Man Who Sold His Skin" (Tunísia)

"Quo Vadis, Aida?" (Bósnia e Herzegovina)

Melhor mixagem de som

"Greyhound"

"Mank"

"News of the World"

"Soul"

"Sound of Metal"

Canção original

"Fight for you" - "Judas e o messias negro"

'Hear my voice' - "Os 7 de Chicago"

"Husa'vik" - "Festival Eurovision da Canção: A saga de Sigrit e Lars"

"Io sì" - Rosa e Momo"

"Speak now" - "Uma noite em Miami"

Maquiagem e cabelo

"Emma"

"Era uma vez um sonho"

"A voz suprema do blues"

"Mank"

"Pinóquio"

Efeitos visuais

"Problemas monstruosos"

"O céu da meia-noite"

"Mulan"

"O grande Ivan"

"Tenet"

Melhor fotografia

"Judas e o messias negro"

"Mank"

"Relatos do mundo"

"Nomadland"

"Os 7 de Chicago"

Melhor edição

"Meu pai"

"Nomadland"

"Bela vingança"

"O som do silêncio"

"Os 7 de Chicago"