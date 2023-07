Os Outros aciona gatilhos com doses extremas de realidade

Foi da mente de Fernanda Torres que saiu o argumento, a base para a história que seria contada na série. O que se viu, dois anos depois de iniciada a produção, foi uma obra impactante, seja pelo roteiro, seja pela atuações viscerais de parte do elenco.

A série pode ser vista aos poucos, mas vale avisar que será difícil evitar a maratona. O fio condutor se desenrola num crescente de ação, violência, traições e revelações (em flashbacks aplicados na medida certa) que fazem a gente querer descobrir mais a cada episódio.

A história é ambientada em um condomínio carioca de classe média, na Barra da Tijuca. Os apartamentos perfilados diante de uma enorme área de recreação é o cenário para muito mais do que brigas de vizinhos.

Entre paredes, há moradores de todos os tipos, com visões de mundo diversas. Essas múltiplas personalidades se atraem e se chocam o tempo inteiro, gerando um microcosmo social bem conhecido pelos brasileiros.

Na vida como ela é, em geral, divergências são resolvidas com diálogo. Mas, cada vez mais, o que vemos são discussões banais resultando em agressão e morte. Uma palavra ou gesto pode virar estopim quando colocados no terreno minado pela intolerância.

A trama

Legenda: Adriana Esteves faz uma de suas melhores interpretações ao dar vida a Cibele Foto: divulgação

Ao longo da história, os personagens são apresentados a partir de um plano fechado, um close longo e desconcertante. Dá pra ver de imediato que nada está bem. Um a um vamos descobrindo que suas vidas não passam de um mero simulacro do que um dia planejaram ter.

Cada um a seu modo, os protagonistas e coadjunvantes carregam planos desfeitos, traumas enraizados e vidas corroídas pela rotina ou pela incapacidade de romper com velhas fórmulas. A reboque disso, entram em cena o machismo, a arrogância, o preconceito, o egoísmo e a corrupção.

Com tantos elementos assim, é impossível não ver a cara de nossa sociedade estampada em “Os Outros”. É o tal espelho colocado diante da nossa cara. E como bem alertou Renato Russo, “vivemos num mundo doente”. Então, qual reflexo esperamos ver?

No condomínio, a sucessão de acontecimentos trágicos começa na quadra de futebol. Um lance, uma bola “mal” chutada e pronto! Rogério (Paulo Mendes), 17 anos, espanca Marcinho (Antonio Haddad Aguerre), o adolescente mais vulnerável da turma.

Imediatamente Cibele entra em cena. Ela é a mãe descontrolada e superprotetora capaz de morrer, ou matar (literalmente), pelo filho Márcio. O papel nas mãos de Adriana Esteves se agiganta. A atriz, aliás, é grande catalisador da tensão que se mantém crescente ao longo dos 12 episódios da primeira temporada.

A entrega da atriz à personagem, faz Cibele nos mostrar a face mais sombria do amor desmedido. Sua dor é tão imensa que transborda em ódio e desespero, alternando sentimentos extremados, fruto de um passado marcado por perdas irreparáveis.

Adriana Esteves entrega uma interpretação, que sozinha, já vale a série toda. Casada com Amâncio (Thomas Aquino), ela se impõe diante de um homem simples e por demais complacente que só quer evitar o conflito, não importa o quanto isso lhe custe. Ela proteje e sufoca na mesma medida.

Inconformada, Cibele quer satisfação, punição para quem agrediu seu filho. Mas esbarra numa “parede” chamada Wando (Milhem Cortaz), pai de Rogério. O ator, aliás, brilha em todas as suas cenas. Ele é um típico machão casca grossa que não leva desaforo para casa. Para ele, tudo é na base do bateu, levou, mesmo que isso, no fundo, o faça um ser solitário e mal resolvido.

Retrato da realidade

Em casa, a esposa Mila (Maeve Jinkings) tenta botar panos quentes, mas só consegue colocar mais gasolina na fogueira das vaidades. Sem voz, sem independência financeira e sem vontade própria, ela representa com maestria a mulher que tenta se livrar de um passado de abandono e acaba caindo na armadilha do marido controlador.

Mila quer trabalhar, quer prazer com desejo, quer ser ouvida. Para um machão como Wando, tamanha “liberdade” pode resultar em seu pior pesadelo. Aqui nasce a subtrama do ciúme. O mesmo ciúme que, todos os dias, faz homens aprisionarem, baterem, e matarem mulheres, sobre as quais acreditam ter posse.

Com tantos ânimos exaltados, Dona Lúcia (Drica Moares), a síndica, é chamada a intermediar as crises no condomínio, o qual gerencia com a mesma decência e honestidade de um político subornável.

Vilão

Legenda: O núcleo de Eduardo Sterblitch, mostra a vida do miliciano Sérgio, sua ex-mulher e a filha Lorraine Foto: João Miguel Júnior / Globo

Como a briga de vizinhos rapidamente evolui para uma “declaração de guerra”, um ex-capitão da Polícia carioca é chamado a usar sua autoridade para evitar uma desgraça maior. Sérgio (Eduardo Sterblitch), de arma em punho, até consegue conter os ânimos por algum tempo. Mas, ao contrário do que pensam os moradores, a paz não está em seus planos.

Miliciano com esquemas bem estruturados com o delegado da área, para ele a violência é vista como oportunidade. Quanto mais intolerância, medo e desejo de vingança, mais a sua “autoridade” prevalece. E quanto mais informação ele colhe, mais chantagens pode fazer.

Já no primeiro episódio é possível ver o quanto Sterblitch consegue convencer como vilão. Principalmente porque, no princípio, usa o sarcasmo e o deboche velado, elementos que conseguiu trazer do humor e dosar em favor do personagem, para construir o bandido que um dia foi herói. Sérgio em nada lembra o icônico Fred Mercury Prateado. Aqui, vê-se apenas o monstro que se revela em etapas e cresce quando é ameaçado.

Arcos secundários

Legenda: A síndica Lúcia e o marido Jorge representam a classe alta que se envolve em esquemas de corupção Foto: Estevam Avellar / Globo

Aos poucos novos rostos surgem na trama trazendo arcos secundários. É assim com Lorraine (Gi Fernandes), a filha de Sérgio que acaba se envolvendo com Marcinho. Garota de comunidade, iniciada nos bailes funks e dona de seu nariz, ela chega ao condomínio para embaraçar de vez as histórias já cheias de nós.

Atriz, cantora e passista da Mangueira, como se autodefine, Gi Fernandes tem papel essencial na trama e no que ela poderá oferecer na segunda temporada. Lorraine se envolve com Marcinho, ao mesmo tempo em que descobre quem o pai é de verdade. As consequências determinam um futuro de nova vida ou de mortes.

Em breves aparições, também conhecemos Jorge (Guilherme Fontes), marido da “distinta” dona Lúcia. Ex-empresário envolvido com construção de obras públicas, ele foi preso por fraude. Ao sair da cadeia, leva junto uma farta dose de prepotência e a famosa tornozeleira eletrônica.

Gatilhos

Com uma dose de realidade tão farta na trama, não é difícil ouvir alguém dizer que “Os Outros” detona gatilhos ou dá medo pelas cenas fortes. Não encarar a série, no entanto, é perder a oportunidade de ver uma das melhores produções nacionais desse ano, com direito a uma trilha sonora nada menos que perfeita, incluindo nomes consagrados como Chico e Gal.

Criada por Lucas Paraizo e com a direção segura de Luisa Lima, a série é um retrato falado do Brasil que sonhou com dias melhores mas acabou se deparando com uma realidade à beira da distopia.

E como vimos no País, em tantos insanos episódios de violência, a trama nos lembra que, embora cada um de nós tente se convencer do contrário, a culpa nem sempre é, exclusivamente, dos outros.