Onde assistir ao Grammy 2023? Veja horário e transmissão online

A 65ª edição Grammy irá premiar os melhores artistas da música, neste domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia será transmitida ao vivo em canais por assinatura, mas há uma alternativa gratuita de assistir a ela (veja abaixo).

Neste ano, tem brasileiras na disputa: Anitta concorre na categoria Revelação, apesar dos mais de dez anos de carreira, e Flora Purim, disputa na modalidade de melhor álbum de jazz com “Se Você Quiser”.

O que é o Grammy Awards?

É a premiação mais esperada pela indústria musical, reconhecendo as melhores composições, gravações e artistas do ano. Nesta edição, os premiados serão condecorados pelo destaque ao longo de 2022.

Onde assistir o Grammy 2023?

Oficialmente, o Grammy será transmitido pelo canal TNT e pelo streaming HBO Max. Quem não tiver assinatura de ambos, poderá assistir ao evento gratuitamente pelo canal do TNT no Youtube.

Que horas começa o Grammy 2023?

No Brasil, as transmissões iniciam a partir 21h30 (horário de Brasília). A entrega das estatuetas inicia às 22h.

Quem está concorrendo ao Grammy 2023?

Beyoncé lidera a disputa com nove indicações, seguida pelo rapper Kendrick Lamar com oito, e as cantoras Adele e Brandi Carlile empatadas com sete cada.

A brasileira Anitta recebeu uma indicação na categoria de Artista Revelação. Veja lista:

Álbum do Ano

"Voyage," ABBA;

"30," Adele;

"Un Verano Sin Ti," Bad Bunny;

"Renaissance," Beyonce;

"Good Morning Gorgeous (Deluxe)," Mary J. Blige;

"In These Silent Days," Brandi Carlile;

"Music of the Spheres," Coldplay;

"Mr. Morale & the Big Steppers," Kendrick Lamar;

"Special," Lizzo;

"Harry's House," Harry Styles.

Gravação do Ano (que premia o desempenho geral de uma canção)

"Don't Shut Me Down," ABBA

"Easy on Me," Adele;

"Break My Soul," Beyonce;

"Good Morning Gorgeous," Mary J. Blige;

"You and Me on the Rock," Brandi Carlile com Lucius;

"Woman," Doja Cat;

"Bad Habit," Steve Lacy;

"The Heart Part 5," Kendrick Lamar;

"About Damn Time," Lizzo;

"As It Was," Harry Styles.

Canção do Ano (que premia a composição)

"abcdefu" -- Sara Davis, Gayle & Dave Pittenger, compositores (Gayle);

"About Damn Time" -- Lizzo, Eric Frederic, Blake Slatkin & Theron Makiel Thomas, compositores (Lizzo);

"All Too Well" (10 Minute Version) (The Short Film) -- Liz Rose & Taylor Swift, compositores (Taylor Swift);

"As It Was" -- Tyler Johnson, Kid Harpoon & Harry Styles, compositores (Harry Styles);

"Bad Habit" -- Matthew Castellanos, Brittany Foushee, Diana Gordon, John Carroll Kirby & Steve Lacy, compositores (Steve Lacy);

"Break My Soul" -- Beyonce, S. Carter, Terius "The-Dream" Gesteelde-Diamant & Christopher A. Stewart, compositores (Beyonce);

"Easy On Me" -- Adele Adkins & Greg Kurstin, compositores (Adele);

"God Did" -- Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts & Nicholas Warwar, compositores (DJ Khaled feat. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy);

"The Heart Part 5" -- Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar & Matt Schaeffer, compositores (Kendrick Lamar);

"Just Like That" -- Bonnie Raitt, compositores (Bonnie Raitt).

Artista Revelação

Anitta;

Omar Apollo;

DOMi & JD Beck;

Samara Joy;

Latto;

Maneskin;

Muni Long;

Tobe Nwigwe;

Molly Tuttle;

Wet Leg.

Melhor Videoclipe

"Easy on Me," Adele;

"Yet to Come," BTS;

"Woman," Doja Cat;

"The Heart Part 5," Kendrick Lamar;

"As It Was," Harry Styles;

"All Too Well (The Short Film)," Taylor Swift.

Melhor Álbum de Rap

"God Did," DJ Khaled;

"I Never Liked You," Future;

"Come Home The Kids Miss You," Jack Harlow;

"Mr. Morale & the Big Steppers," Kendrick Lamar;

"It's Almost Dry," Pusha T.

Melhor Álbum de Rock

"Dropout Boogie," The Black Keys;

"The Boy Named If," Elvis Costello & The Imposters;

"Crawler," Idles;

"Mainstream Sellout," Machine Gun Kelly;

"Patient Number 9," Ozzy Osbourne;

"Lucifer on the Sofa," Spoon.

Melhor Álbum Pop Vocal

"Voyage," ABBA;

"30," Adele;

"Music of the Spheres," Coldplay;

"Special," Lizzo;

"Harry's House," Harry Styles.

Melhor Álbum Dance/Eletrônica

"Renaissance," Beyonce;

"Fragments," Bonobo;

"Diplo," Diplo;

"The Last Goodbye," Odesza;

"Surrender," Rufus du Sol.

Melhor Álbum de Música Global

"Shuruaat" -- Berklee Indian Ensemble;

"Love, Damini" -- Burna Boy;

"Queen Of Sheba" -- Angelique Kidjo & Ibrahim Maalouf;

"Between Us... (Live)" -- Anoushka Shankar, Metropole Orkest & Jules Buckley Featuring Manu Delago;

"Sakura" -- Masa Takumi.

Melhor filme musical

"Adele One Night Only", Adele;

"Our World", Justin Bieber;

"Billie Eilish Live At The O2", Billie Eilish;

"Motomami (Rosalía Tiktok Live Performance)", Rosalía;

"Jazz Fest: A New Orleans Story", vários artistas;

"A Band A Brotherhood A Barn", Neil Young & Crazy Horse.

Artistas com mais indicações