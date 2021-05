“O melhor filme brasileiro de todos os tempos” completa 90 anos com programação especial da Unifor

No topo da lista dos 100 melhores filmes brasileiros, publicada em livro no ano de 2016, pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), está “Limite”. A obra do carioca Mário Peixoto (1908-1992) foi exibida pela primeira vez em 17 de maio de 1931, no Cinema Capitólio, na Cinelândia, Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, exatos 90 anos depois, às 20h, o trabalho ganha transmissão pela TV Unifor, em programação comemorativa deste marco na cinematografia nacional.

“Dialogar com essa experiência é importantíssimo para a compreensão da cultura do País”, introduz a coordenadora do Curso de Cinema e Audiovisual da Unifor, Bete Jaguaribe, a frente da atividade que inclui também um debate com o cineasta Sérgio Machado e o pesquisador Denilson Lopes na terça-feira (18).

Para Bete, a principal contribuição do filme, cujo enredo discute essencialmente a passagem do tempo e a condição humana, é a inovação de linguagem, a possibilidade de um novo cinema. “O legado da arte de experimentação é especialmente contribuir com a liberdade de criação, sugerindo novas formas artísticas, instaurando novos regimes estéticos”, destaca.

Legenda: Em um pequeno barco à deriva, duas mulheres e um homem relembram seu passado recente Foto: Reprodução

Impacto da linguagem

Márcio Peixoto tinha 22 anos quando dirigiu "Limite". Investir na linguagem silenciosa quando o cinema mudo perdia espaço causou espanto. Afinal, o campo cinematográfico movimentava-se no sentido de uma produção inspirada no modelo norte-americano e “Limite” foi na contramão disso.

Bete Jaguaribe conta que na primeira vez que assistiu o filme ainda nem estudava audiovisual, mas, com o olhar de espectadora comum, sentiu o impacto.

Bete Jaguaribe Coordenadora do Curso de Cinema e Audiovisual da Unifor “Foi uma experiência radical, que abriu outras possibilidades de cinema, um cinema que instaura novos modos de ver”, partilha.

“Obra secreta”

Logo de início, o filme não entrou no circuito comercial. Por isso mesmo, "Limite" virou uma espécie de “obra secreta”, que poucos viram e alguns duvidavam até mesmo da existência.

Legenda: Cansados, os protagonistas do filme param de remar e se conformam com a morte Foto: Reprodução

Guardado durante anos, foi restaurado pela primeira vez em 1971, pelo crítico Saulo Pereira de Mello. Em 2007, ganhou uma restauração definitiva, em operação conjunta da Cinemateca Brasileira com a de Bolonha (Itália), supervisionada pessoalmente por Saulo.

A iniciativa da operação partiu de Walter Salles Júnior, e o financiamento veio da World Cinema Foundation, dirigida por Martin Scorsese.

Espécie de guardião especial do filme de Mário Peixoto, Saulo morreu em abril passado, aos 87 anos, vítima da Covid-19. Na ocasião, Salles escreveu ao Jornal O Globo que o crítico foi “o homem que salvou ‘Limite’”.

Debate

É com o objetivo de possibilitar que as novas gerações conheçam o filme e o artista Mário Peixoto que o Curso de Cinema e Audiovisual da Unifor consolidou uma programação celebrativa para estes dias. “É importante saber que o cinema brasileiro tem um experiência extraordinária, uma trajetória diversa”, pontua Bete Jaguaribe.

A primeira atividade aconteceu no domingo (16), quando a TV Unifor exibiu o documentário “Onde a Terra Acaba” (2001), de Sérgio Machado. A obra é uma homenagem ao segundo filme que o diretor Mário Peixoto tinha a intenção de realizar, mas nunca concluiu.

Nesta segunda (17), a TV Unifor promove a exibição especial do filme. Já na terça, a programação encerra-se com uma conversa sobre "O artista Mário Peixoto e o filme Limite", às 19h30.

“O debate reúne o pesquisador Denilson Lopes (que está lançando um livro sobre Mário Peixoto) e Sérgio Machado (diretor do filme ‘Onde a terra acaba’). São suas aproximações, dois olhares diferentes e complexos sobre Limite e Mário”, explica Bete Jaguaribe, que mediará o encontro. Os professores Isaac Pipano e Marcelo Muller também participarão da mesa virtual.

Legenda: Denilson Lopes é autor de “Mário Peixoto antes e depois de Limite'' (São Paulo, e-galáxia, 2021).

“Acho que a conversa será bem bacana e contribuirá para um melhor entendimento da importância do artista e de sua obra”, conclui a coordenadora do Curso de Cinema e Audiovisual da Unifor.

Serviço

17/05 - às 20h - Exibição do filme “Limite” (Mário Peixoto, 1931). (na TV UNIFOR, canal 14, da TV por assinatura Multiplay e NET 181)

18/05 - às 19h30 - Debate sobre o filme “Limite” e o artista Mário Peixoto, com as presenças do cineasta Sérgio Machado, o pesquisador Denilson Lopes, e os professores Isaac Pipano, Marcelo Muller, com a mediação da professora Bete Jaguaribe. (no YouTube da TV UNIFOR)