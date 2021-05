O futuro dos museus é discutido em debates on line

Neste dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional dos Museus. Com todo o contexto da pandemia, este é um dos espaços culturais afetados pela crise sanitária. Para debater o futuro próximo dos museus, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e integrada pelo Sobrado Dr. José Lourenço promove a 19ª edição da Semana Nacional dos Museus.

Temas como gestão compartilhada, mulheres na arte, acessibilidade e educação patrimonial fazem parte da programação virtual do evento que estará disponível no Youtube da Secult Ceará.

Programação

Na terça-feira (18), a partir das 16h, os desafios da gestão compartilhada e inovação nas instituições culturais entram em pauta em conversa com a curadora e presidenta do Instituto Sérvulo Esmeraldo Dodora Guimarães, o crítico de arte e curador independente Marcus Lontra, a curadora independente Rosely Nakagawa e a gestora cultural, pesquisadora e consultora Beth Ponte.

Seguindo a semana, na quarta-feira (19) às 17h, entra em pauta: as mulheres e a arte, com a doutoranda em Artes Waléria Américo, a doutora em Sociologia Kadma Marques e artista, educadora, pesquisadora e cantadeira Maria Macêdo.

Na quinta-feira (20/5), a partir das 14h, a Acessibilidade será abordada pensando no protagonismo das pessoas com deficiência na produção artística, lembrando que não basta apenas pensar no produto final acessível, mas também na inclusão durante o processo criativo e outras frentes. Márcia Bitu Moreno, Lara Lima, Thamyle e Edinho Santos enriquecem o diálogo com suas experiências e sensibilidades.

Fechando a participação do Sobrado Dr. José Lourenço na #SemanadosMuseus2021, Gandhy Piorski, Simone Barreto e Ceci Shiki conversam sobre a educação patrimonial e a Cultura Infância, destacando que os museus como espaços interlocutores na formação cultural infantil na sexta-feira (21/5) às 16h.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?