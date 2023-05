O Agente Noturno: descubra porque a série de espionagem é uma das mais vistas do ano

Já faz um tempo que os fãs de tramas de espionagem não têm uma boa opção para criar teorias, vivenciar momentos de Sherlock e, principalmente, vibrar com os “plot twist”.

Com James Bond, Ethan Hunt, Jack Bauer e Jason Bourne fora de cena, não sobraram muitos mestres da espionagem para acompanhar. Então, por que não se divertir de forma despretensiosa com o sucesso da vez?

“O Agente Noturno” (The Night Agent) chegou com tudo na plataforma e ultrapassou incríveis 500 milhões de horas assistidas, ficando em nono lugar no ranking dos títulos mais reproduzidos do streaming.

A série da Netflix oferece dez episódios repletos de ação, um roteiro razoável, elenco com muitos rostos desconhecidos no Brasil e uma incontestável dose de clichês e ufanismo estadunidense. Mas, por incrível que pareça, diverte porque funciona como uma caçada num labirinto.

Três atores, no entanto, merecem elogios à parte porque ajudam a dar relevância às interações em cena. A primeira é Hong Chau (de “A Baleia”), que interpreta Diane Farr. Ela é a chefe de governo da presidenta dos Estados Unidos.

Legenda: Eve Harlow faz o papel de Ellen, uma assassina profissional contratada para matar o agente do FBI Foto: Divulgação/ Netflix

A segunda atriz é Eve Harlow, que faz uma assassina de aluguel chamada Ellen. Ela é implacável até com bebezinhos de colo. Mas, curiosamente no fundo só quer ser dona de casa normal, pacata de periferia.

Destaque também para D. B. Woodside. Na série, ele é Erik Monks, um veterano agente da Casa Branca. No Brasil, ele ficou conhecido como o anjo caído Amenadiel no seriado “Lúcifer”.

Mira no público jovem

Legenda: Na trama, Peter Sutherland é um agente de baixo escalão do FBI que evita um ato de terrorismo Foto: Divulgação / Netflix

No entanto, era preciso dar ao público um agente jovem, bonito e bonzinho (até demais) com um passado nebuloso e uma vontade incontrolável de provar que faria tudo por seu País.

Esse agente é Peter Sutherland (Gabriel Basso, de “Versões de um crime”), um membro do FBI cujo pai, morreu com o rótulo de traidor da Pátria, após ser apontado como pivô de um escândalo na sede do governo americano. Herdeiro dessa biografia manchada, Peter paga pelos pecados do pai. O sobrenome o precede e impede que ele avance na carreira.

Com treinamento militar e um senso aguçado para farejar o perigo, ele começa mostrando que leva jeito para ser herói. De cara, impede que um atentado terrorista no metrô, mate milhares de pessoas.

Como recompensa/perdão, já que chegou a ser suspeito da autoria do crime, Peter recebe uma missão mediana no subsolo da Casa Branca. Seu trabalho é ficar de plantão numa sala, madrugada adentro, esperando que algum agente em ação solicite ajuda através de uma linha direta e ultra-secreta. Tédio total.

Até que, a primeira chamada acontece em meio a um duplo assassinato e o pedido de socorro de uma jovem, Rose Larkin (Lucieane Buchanan) que nada tem a ver com CIA ou FBI. A jovem é um prodígio em TI e estava apenas visitando os tios (aparentemente um casal de meia-idade “normal”), quando testemunha o assassinato dos dois. Antes de morrer, porém, os tios a orientam a ligar para o “Agente Noturno”.E a caçada começa.

Primeiro Peter é designado a fazer a proteção da moça que testemunhou o crime e ouviu uma confissão que pode colocar em risco nomes poderosos do governo. Há quem os queira vivos (para colher informações) e os que receberam ordem expressas de matá-los.

Daí em diante a trama vai se desenrolando como uma teia de aranha, cheia de caminhos paralelos que se encontram em um ponto comum.

Um dos arcos secundários da história mostra a relação de Chesea (Fola Evans-Akingbola), agente do Serviço Secreto que lidera a equipe de proteção à filha do vice-presidente. A jovem Maddie Redfield (Sarah Desjardins, de “Yellowjackets”), não esconde que tem uma relação tumultuada com o pai (Christopher Shyer). O enredo avança e os dois núcleos se cruzam, elevando a tensão.

Clichês, sim!

Legenda: Uma das mais veteranas do elenco, Hong Chau interpreta a poderosa Diane Farr, chefe de gabinete da presidenta do EUA Foto: Divulgação/ Netflix

Terrorismo, contra-espionagem, fogo-amigo, armadilhas um tanto óbvias, inocentes usados como peças de xadrez, política internacional movida pela xenofobia e traição na Casa Branca. Todos os elementos clássicos estão preentes na trama. Ainda assim, os espectadores precisam de alguns elementos a mais para descobrir quem são e o que movem os verdadeiros vilões da trama.

Tudo acontece rápido como mum jogo de video-game. As premissas são simples, fáceis de decodificar. Os heróis são jovens, bonitos e bem descolados quanto às novas tecnologias. Talvez sejam esses os ingredientes que fazem da série um sucesso na plataforma de Streaming a algumas semanas.

Vale lembrar, “O Agente Noturno” é uma adaptação do romance homônimo de Matthew Quick. Quem reponde pela proeza final é o roteirista e produtor Shawn Ryan (The Shield).

E ainda tem bastante potencial para sequências (no plural). A segunda temporada já foi confirmada, a despeito do (limitado) carisma do agente Peter Sutherland. Ele corre, escapa de bombas, mata alguns pelo caminho, mas não deixa de se parecer com personagem saído de um romance de Nicholas Sparks. Um tanto ingênuo, outro tanto sem rumo. Não é um sedutor nato (como Bond) e tem problemas para se impor. Mas pode crescer nas próximas missões.

Falando sobre a produção, a Netflix acertou na proposta de oferecer diversão pura e simples. Há bons truques para gerar suspense, as cenas de ação convencem e partes do roteiro comporiam uma obra mais compexa se os papéis fossem dados a atores mais experientes.

O mais curioso é que esse roteiro despretensioso, é capaz de prender o espectador.

Parte desse fenômeno se explica na origem da trama que mexe com temas atuais, como a insegurança que vivemos diante ameaças anônimas. Ações terroristas se tornaram globais. No trem, no metrô, nas ruas, nas escolas. Eis um elo que nos une: o medo e a necessidade de heróis, de gente com empatia.

Mesmo tendo ainda muito a melhorar, a série/franquia não deve ser desprezada. Nem pode. A produção, que aposta todas as suas fichas na ação e na espionagem, já é a terceira maior estreia da Netflix , atrás apenas de Wandinha e Dahmer: O Canibal Americano.

Vale dar um chance, só por diversão!.