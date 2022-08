Novo documentário sobre Maria Bethânia traz pôster de foto feita por uma fã

O documentário sobre a cantora Maria Bethânia, "Maria - Ninguém sabe quem sou eu", ganhou pôster oficial e tem uma foto feita por uma fã da artista. O filme mostra a trajetória artística da cantora desde os anos 1960. As informações são da colunista Mônia Bergamo.

Legenda: Pôster de filme será estampado por foto de fã Foto: Reprodução

O diretor do documentário, Carlos Jardim, descobriu a imagem fazendo uma pesquisa em fã-clubes da cantora nas redes sociais.

No Instagram, Ana Oliveira, responsável pela foto falou sobre a novidade: "desculpem, mas tô me achando: é minha a foto que ilustra o cartaz do documentário sobre Maria Bethânia que o Carlos Jardim está terminando".

O filme tem estreia prevista nos cinemas para este ano e depois será exibido na GloboNews e no Canal Brasil, além disso vai mostrar uma entrevista exclusiva com Maria Bethânia e registros de shows como "A Hora da Estrela", de 1984.