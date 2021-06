Novo disco de Ricardo Bacelar e Cainã Cavalcante é tema de live com Ivan Lins

Quais experiências o contato com a música instrumental pode proporcionar a um artista? Que detalhes conferem a esse gênero um reconhecimento de amplas faixas da audiência? E de que modo o segmento em questão é praticado e apreciado no Brasil hoje? Três dos nomes mais importantes do País na seara discutirão essas e outras questões durante uma live realizada nesta quarta-feira (2).

O momento acontece a partir das 19h, no perfil @maisbrasil, no Instagram, com a presença dos músicos cearenses Ricardo Bacelar e Cainã Cavalcante, e do carioca Ivan Lins. Juntos, os instrumentistas conversarão, de uma forma leve e informal, a respeito dos principais atravessamentos vivenciados por meio do ofício dedicado ao cancioneiro instrumental.

O ponto de partida do diálogo é o disco “Paracosmo”, lançado na última sexta-feira (28) no Brasil, no Japão e nos Estados Unidos. Presente também nas plataformas de streaming, trata-se da nova empreitada de Ricardo Bacelar e Cainã Cavalcante. Um projeto que encontra, na busca pela transcendência, uma forma de se conectar às paisagens interiores.

Em entrevista ao Verso, o pianista Ricardo Bacelar conta que a ideia, durante a live, é passear por diversos pontos, abraçando reflexões sobre processos de composições, gostos pessoais de cada um, além dos detalhes referentes ao álbum “Paracosmo”.

Ele também sublinha que o convite para que Ivan Lins participasse do encontro surgiu naturalmente, advindo da própria proximidade do artista com a feitura do disco. “O Ivan é meu companheiro de luta, somos amigos. Ele tem uma relação muito forte com o jazz, a música instrumental. Além disso, ouviu algumas músicas do disco antes de o trabalho sair, então vamos falar um pouco sobre isso”, adianta.

Legenda: Ricardo Bacelar e Cainã Cavalcante compuseram sete faixas para o disco "Paracosmo" Foto: Davi Távora

Pensar a música

Ao mergulhar na presente temática, Bacelar comenta que a música instrumental se diferencia do modelo habitual de canções por não possuir letra. Ela, contudo, pode vir acompanhada de voz – esta funcionando como instrumento. “É uma designação para separar uma coisa da outra. Mas eu transito entre os dois mundos, tanto o campo instrumental quanto o da música com voz”, comenta.

Prova disso são algumas faixas dos trabalhos anteriores nas quais Ricardo aparece cantando, além das regravações que realizou com artistas como Belchior (1946-2017) – caso da música “Vício Elegante” – e Délia Fischer, com “Nada será como antes”. Apesar dessas investidas, o pianista confessa ter uma atração mais elevada pela música instrumental.

Ricardo Bacelar Pianista “Isso porque tem certas emoções, certas nuanças, que as palavras não conseguem expressar. Só o som. Às vezes, o som vai um pouco além das palavras, uma vez que elas já têm um sentido determinado. A música somente com o som, sem a palavra, tem uma outra caraterística, promovendo sensações que talvez os verbos não captem”, analisa. “É muito mais subjetivo. Não estou dizendo que é melhor; é só diferente”.

Na verdade, conforme sublinha, a mágica acontece quando o ouvinte assimila o coração da canção. Desta feita, ele é convidado a mover-se junto à frequência sonora, abraçando os múltiplos estímulos proporcionados pela música, geradores de sentimentos bastante pessoais.

Por sua vez, no que toca ao panorama de atuação na música instrumental no Brasil, o pianista é enfático: enveredar nesse segmento por aqui é uma tarefa complicada. “Eu procuro trabalhar muito fora do país também, com os meus discos. O ‘Paracosmo’ foi lançado nos Estados Unidos e no Japão. É difícil a gente ter espaço”, considera.

Legenda: Ricardo Bacelar sublinha que a mágica acontece quando o ouvinte assimila o coração da canção Foto: Davi Távora

“Eu faço uma separação do que é música de entretenimento e música. São talvez coisas um pouco diferentes. Tem música para dançar e para fazer outras atividades, como se fosse um plano de fundo para a sua vida. E existe uma música que é mais voltada para a atividade de ouvir – e não para uma trilha sonora ou uma playlist do seu cotidiano. Gosto muito de escrever músicas que ocupem um espaço de audição, em que a pessoa possa ouvir, refletir e realmente mergulhar”, situa.

“Paracosmo”, não sem motivo, carrega essa característica, possuindo uma ambiência com vistas a deixar o público absorver cada segundo das canções. “A minha posição não é elitista. É porque a música instrumental pode – e não estou dizendo que ela é assim – mas ela pode trazer uma maior carga de complexidade harmônica. Como nela não há palavras, precisamos comunicar utilizando artifícios que contem uma história nessas condições. É uma outra audição, mais interna e mais aprofundada”.

Audição qualificada

O violonista Cainã Cavalcante reitera a importância da consolidação de espaços em que discussões sobre a temática possam acontecer. Na visão dele, o Brasil é o único país que trata a música a partir de uma perspectiva segmentada, separando a música instrumental da forma mais usual de se fazer canções.

“No resto do mundo, não se tem esse tipo de linguagem. A música é a música. Essa segmentação referente à música instrumental é uma coisa muito brasileira. Por isso é sempre muito relevante estarmos falando sobre isso, uma vez que seguimos com uma resistência também da linguagem. É um propósito de vida que a gente encontra e uma maneira de dialogar dentro dessa forma musical de atuação”, dimensiona.

Legenda: O cantor e compositor Ivan Lins, um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira Foto: Divulgação

Nesse sentido, ele destaca a audição qualificada de Ivan Lins quando no processo de feitura de “Paracosmo”. Para Cainã, o cantor e compositor carioca, um dos maiores intérpretes nacionais, foi como um terceiro ouvido para o trabalho, motivo de grande satisfação para ele e Ricardo Bacelar.

“Além de ser um grande compositor, o Ivan é um grande instrumentista. A gente vai falar um pouco disso também na live. Será legal trazer à tona esse lado dele que nem sempre é falado”, vibra. “É muito importante seguirmos dialogando, e muito mais que isso, fazendo essa conexão com pessoas que têm tanto a falar sobre o assunto, com muita experiência nessa caminhada”.

Quanto à recepção do disco lançado com Bacelar, o músico sublinha o carinho recebido pelo público, descrito como “tremendo”. No último sábado (29), a dupla participou de uma live transmitida em Tóquio, no Japão, interpretando as faixas que compõem o álbum, e puderam sentir esse entusiasmo.

Cainã Cavalcante Violonista “A receptividade tem sido a melhor possível. E eu acho que o tempo é que vai dizer se a gente vai fazer mais lives ou outras iniciativas envolvendo o disco. Na verdade, nessa última transmissão que fizemos – a primeira envolvendo o repertório do álbum – Ricardo comentou: ‘Olha, a gente vai ter que fazer outro disco’”, ri.

“Nosso desejo de fazer música é mútuo. A gente espera, de repente, fazer novos projetos, quem sabe agregar mais um artista para essa roda também. Por enquanto, seguimos trabalhando o ‘Paracosmo’, felizes com esse carinho todo, curtindo esse momento com o disco ainda recém-lançado. Mas projetos novos estão sempre na agulha, estamos sempre querendo fazê-los”, conclui.

Serviço

Live com Ricardo Bacelar, Cainã Cavalcante e Ivan Lins sobre o disco “Paracosmo” e a temática da música instrumental

Nesta quarta-feira (2), às 19h, por meio do perfil @maisbrasil, no Instagram

