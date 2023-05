No dia em que o Brasil comemora a Lei Áurea, Rainha Charlotte é série perfeita para maratonar

Inglaterra, início do século 19. É nesse espaço-tempo que uma história apaixonante, capaz de provocar inveja em Romeu e Julieta, se desenrola e mostra bem mais do que romance.

Não é segredo que Shonda Rhimes sabe como fisgar o público com personagens cativantes e enredos dramáticos. Mas desta vez, a roteirista, cineasta e produtora de TV usou todas as suas armas cênicas para ir muito além do entretenimento.

Minissérie original da Netflix, “Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton”, spin-off de “Bridgerton”, conseguiu chamar atenção, entre outras coisas, ao expor toda a irracionalidade do racismo, da homofobia, do machismo e da xenofobia. O combo completo. E as respostas à altura. O que faz da obra uma opção perfeita para ser maratonada no momento em que nós brasileiros comemoramos 135 anos da sanção da Lei Áurea (dia 13 de maio de 1888).

Ao longo de seis episódios, paixão e conflitos se entrelaçam em uma história de realeza e (quase) real, ambientada no berço da monarquia inglesa. Muitas cenas, aliás, retratam fatos verídicos, o que torna tudo ainda mais interessante. Como diria Lady Whistledown: “queridos leitores, bisbilhotar a vida de reis, rainhas e seus súditos pode ser bem divertido, acredite!”

A série é concisa. Mistura comédia e drama na proporção certa para contar como Charlotte (India Amarteifio), aos 17 anos, foi levada contra vontade a se casar com o recém-coroado rei George III (Corey Mylchreest). Nenhum dos dois deseja a união, mas a Coroa é maior que suas vontades. E assim os destinos de ambos são cruzados. Ela, uma alemã nobre de pele escura. Ele um jovem belíssimo, bem humorado, gentil, mas com um segredo que o atormenta e pode desestabilizar a monarquia caso o Parlamento descubra.

Esse “segredo” é outro pilar importante da trama porque envolve questões de saúde mental e autonomia corporal. Como ser rei, sem o domínio da própria mente? Como comandar um reino sem saber o que é real ou delírio? Depressão, síndrome do pânico ou mesmo transtorno bipolar poderiam explicar suas crises. A humanidade do Século 21 sabe bem quanta dor e incapacidade essas opções podem gerar.

George quer se livrar do peso da responsabilidade, mas não pode se esconder. Uma esposa só poderia piorar. Ou seria o contrário?

O fato é que a união de Charlotte e George III é tratada pela Corte como “O Grande Experimento” que incluiu a concessão de títulos, terras e privilégios a algumas pessoas negras. Um forma de maquiar a realidade com uma falsa e soberba aceitação racial. Um verdadeiro assombro para os pálidos e empoeirados súditos da conservadora Coroa Britânica.

Assim como a liberdade concedida por Isabel aos escravos no Brasil, na trama, os títulos ofertados aos negros não são capazes de abolir os olhares de aversão e as falas debochadas. Afinal, por enquanto, os negros não passavam de parte de uma experiência social. Nenhuma oferta vinha com garantia. Hoje lorde, amanhã, quem sabe? Vai depender do sucesso da união feita por encomenda.

Verdade ou ficção

Legenda: Na trama, as atrizes India Ria Amarteifio e Golda Rosheuvel interpretam Charlotte, a rainha que mostra a força feminina diante de Monarquia Britânica Foto: Foto: divulgação

Charlotte, a de Bridgerton, já havia despertado curiosidade ao aparecer em “Bridgerton”, como uma soberana negra (Golda Rosheuvel). Com seus penteados extravagantes, ar um tanto presunçoso e sempre vista sem a companhia do marido, ela causou estranheza no papel de rainha da Inglaterra. Alguns historiadores concordam que a verdadeira rainha Charlotte pode sim ter tido alguma ascendência africana.

Na ficção, a mãe de George, a princesa-viúva Augusta (Michelle Fairley), não esconde seu desconforto com isso. A ponto de pedir que o pintor da Corte retrate a nora com a pele clara, quando Charlotte recusa a pintura inicial. “Pinte minha pele mais escura”, exige a jovem rainha. Ao que a sogra responde: “Pinte-a ainda mais pálida”.

Conflitos de raça à parte, há um romance proibido que conquista a platéia: o namoro de Brimsley (Sam Clemmett) e Reynolds (Freddie Dennis), mordomos da rainha e do rei, respetivamente. Eles se amam, mas sabem que podem ir para a forca se forem descobertos.

Saltos no tempo

Para explicar melhor os destinos de todos, vez ou outra a história dá alguns saltos no tempo. Vemos a Lady Danburry (Adjoa Andoh) mais velha, refletindo sobre o grande experimento. Também cabe a ela, dividir o que aprendeu sobre sexualidade e libido (curiosamente chamado pelas duas de “o jardim”. Assim, a ideia da mulher ter desejo e prazer começa a “florescer”.

A jovem Lady Danbury (Arsema Thomas) não é menos importante na trama. De esposa-objeto ela se torna uma presença e voz poderosas, influência vital durante o amadurecimento e o despertar de consciência racial da jovem rainha. Lady Danbury é que faz Charlotte entender o seu papel na sociedade onde o apartheid existe, embora velado. E tem ainda os diálogos ácidos e petulantes de Lady Danbury com a rainha-Mãe. As tentativas mútuas de manipulação rendem cenas deliciosas.

A Charlotte mais velha (Golda Rosheuvel) é enigmática e demasiadamente solitária. Seu desafio é fazer com que um de seus 15 filhos lhe dê um herdeiro legítimo, para que a linhagem de George não se perca.

Legenda: Reynolds e Brimsley, os mordomos reais vivem um romance impossível para a época Foto: Foto: divulgação

Os arcos da trama convergem para uma história que emociona e discute questões muito atuais. Os mais românticos não se decepicionarão com um final que é pura dignidade e amor.

Com tantos acertos de Shonda Rhimes, a Netflix colhe sucesso e projeta expansão da franquia. Seja como for, “Rainha Charlotte” já pode ser considerado um dos melhores acertos da plataforma em 2023.