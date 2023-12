Nelson Motta comunica saída do Jornal da Globo após 15 anos

Após 15 anos comandando a coluna sobre cultura e comportamento, Nelson Motta anunciou, nesta sexta-feira (29), a saída do Jornal da Globo.

Nelson Motta se despede do Jornal da Globo após 15 anos de uma parceria que deixou as noites de sexta muito mais alegres: https://t.co/2E16mtscDH #JG pic.twitter.com/Tj3VSCtoBM — Jornal da Globo (@JornalDaGlobo) December 30, 2023

A última edição de 2023 do noticiário noturno encerrou com uma matéria especial sobre a despedida do jornalista. A reportagem reuniu diversos momentos do colunista durante uma década e meia a frente do quadro.

"Nossa coluna sempre foi democrática, tivemos como tema os mais variados ritmos", dizia Motta.

Motta estava no ar no jornal, hoje comandado por Renata Lo Prete, desde 21 de novembro de 2008, trazendo análises musicais, entrevistas com grandes artistas e comentários sobre sociedade e cultura.