Nego Gallo fala sobre trajetória no rap em bate-papo com rapper El Arish

Um encontro entre gerações do rap nordestino marca a tarde deste domingo (30) no Cineteatro São Luiz. O equipamento recebe, em seu canal do YouTube, os rappers Nego Gallo e El Arish na programação do "Papo Sonoro". Na conversa, transmitida a partir das 17h, os músicos conversam sobre suas trajetórias, guiadas pela música, história, experiência e inspiração.

No bate-papo sonoro, os rappers também falam sobre o projeto que realizaram juntos em 2019, o single e o videoclipe “La Reza”, que conta com a participação, em voz, da cearense Nara Hope.

Esse encontro entre as duas gerações se dá, de um lado, por um jovem artista, El Arish, que apesar da pouca idade já passou por mudanças na postura musical, de forma a incorporar outros ritmos, como o carimbó e o reggae. E do outro lado, temos Nego Gallo, artista com uma carreira sólida e reconhecida por todo o país, cujo contato direto com a cultura do Hip Hop o fez produzir letras que retratam diretamente sua vivência de forma clara e poética.

Outras parcerias

O rapper Nego Gallo também estreou nesta semana uma parceria com a cantora Luiza Nobel no videoclipe do mais novo single da cantora, "Let's Burn". A música exalta a negritude e foi composta durante o auge do movimento "VidasNegrasImportam".

Luiza Nobel também integrou ao projeto Let´s Burn a hashtag #SerMesmoQueNãoQueiram, na qual ela incentiva outros artistas a postarem vídeos contando o que os motiva a produzir em meio a pandemia. A proposta é induzir as pessoas a "queimarem" nesse momento em que as relações estão sendo mediadas por telas frias.

Já o último trabalho de Nego Di carrega o nome de "Veterano" (2019), fruto da relação do rapper com o cotidiano da capital. São onze faixas da mixtape que reúnem diferentes sonoridades além do rap, como trap, reggae, funk, brega e cumbia villera.