Nasce primeiro filho da atriz Emma Roberts com o namorado Garrett Hedlund

A atriz Emma Roberts deu à luz seu primeiro filho, Rhodes, fruto do seu relacionamento com o namorado Garret Hedlund, neste último domingo (27) em um hospital em Los Angeles, Califórnia. As informações são do site TMZ. Segundo a publicação, o pequeno nasceu pesando 4 kg e tanto ele como Roberts, passam bem. A estrela de "American Horror Story" anunciou a gravidez no final do mês de agosto, sem dar detalhes de quantos meses estava.

Bastante reservada enquanto à vida pessoal, a atriz compartilhou alguns cliques com os fãs e seguidores de sua barriga de grávida. O sexo do bebê também não havia sido revelado por ela.

A sobrinha da atriz Julia Roberts, protagonista do filme "Uma Linda Mulher" (1990), foi vista com o companheiro e pai de Rhodes, pela primeira vez, em março do ano passado, após muitos boatos sobre o affair. Na mesma época, Emma Roberts e o ator Evan Peters, anunciaram o fim do noivado. Os dois estavam juntos desde 2012, eles se conhecerem nas gravações da primeira temporada de "American Horror Story" e contracenaram no filme "Vida de Adulto", em 2014.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?