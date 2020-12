Nasce Eva, primeira filha de Nathalia Dill com o marido Pedro Curvello

A atriz Nathalia Dill anunciou nesta quarta-feira (30) que a sua primeira filha, Eva, fruto do seu relacionamento com o compositor musical Pedro Curvello, nasceu na segunda-feira (28), às 7h51 da manhã.

"Nossa Eva chegou", escreveu a artista em suas redes sociais. Dill disse que a pequena começou a dar sinais de que viria ao mundo no dia 26 de dezembro, data em que completava 40 semanas de gestação. "Capricorniana pontualíssima", brincou a atriz.

Nathalia Dill compartilhou a imagem do pé da bebê, tirada durante o momento do parto. "Chegou nos banhando de amor e aprendizado. Filha, que você corra com esse pé pela sua estrada. Estaremos todos te ancorando", completou.

Juntos há quase três anos, Nathalia Dill e Pedro Cuervello tinham planos de se casarem este ano, mas devido a pandemia do coronavírus, eles precisaram adiar a celebração. Noivos desde o início de 2019, há pouco tempo os pombinhos assinaram papéis de união estável.

Em julho deste ano, quando descobriu o sexo do bebê, Dill revelou que acreditava que seria mãe de um garoto. A descoberta que viria uma menina foi uma surpresa para a artista. "Eu tinha certeza que seria menino. Eu fiz um exame que vê cromossomo, possíveis síndromes. Eu soube bem cedo, antes de fazer o ultrassom. Meu marido estava na torcida, ele queria menina. Ele e a família inteira dele queriam", contou durante uma live nas redes sociais.

Enquanto ao nome, a atriz da Globo não fez questão de fazer mistério. Ainda grávida, ela afirmou que a pequena se chamaria Eva. A concepção da bebê, contou Dill, foi feita em uma viagem à Chapada dos Veadeiros (GO).

