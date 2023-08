Não é só Larissa Manoela: 6 artistas que tiveram conflitos de gerenciamento de carreira com os pais

Famosos, talentosos e… prejudicados pelos próprios pais. Em reportagem exibida no Fantástico no último domingo (13), a atriz Larissa Manoela relatou que sofreu sérios danos financeiros devido à má gestão de quem melhor deveria cuidar dessa parte. Engana-se, porém, quem acha que ela foi a única a passar por isso.

Junto à atriz e cantora – segundo entrevista, os pais haviam dito que ela tinha 33% da empresa, quando, na verdade, era dona de apenas 2% – juntam-se outros vários exemplos de pessoas com conflitos de gerenciamento de carreira envolvendo os próprios genitores, no Brasil e no mundo.

Nomes como Beyoncé, Xuxa e até o ex-namorado de Larissa Manoela, Thomaz Costa, integram a lista. Em comum entre eles, o fato de, no início da profissão, terem sido crianças ou jovens-prodígios e, portanto, dependentes dos pais para administrar as finanças. Os motivos para o desentendimento familiar, contudo, são variados. Confira:

Britney Spears

Legenda: O confinamento físico e psicológico proporcionado a Britney pelo próprio pai movimentou protestos nos Estados Unidos Foto: Divulgação

Não à toa Larissa Manoela está sendo comparada à Britney Spears. Em 2021, a atriz, cantora, compositora e escritora americana ficou livre da tutela do pai, Jamie Spears, após 13 anos de cerceamento da própria liberdade. Ela não podia tomar decisões por si mesma e sobre a fortuna de mais de R$60 milhões de dólares.

O confinamento – físico e psicológico – movimentou inclusive protestos nos Estados Unidos a favor de Britney. Um dos motivos alegados pela cantora para acelerar o rompimento é que a situação da tutela do pai a impedia de assinar um acordo pré-nupcial com o noivo, o modelo e atleta iraniano Sam Asghari.

Beyoncé

Legenda: Acredita-se que o pai de Beyoncé controlava demais a filha e ainda teria roubado dinheiro da cantora. Foto: Divulgação

Uma das maiores artistas do mundo vivenciou maus bocados ao lado do pai. Matthew Knowles já foi agente de Beyoncé e acabou sendo demitido por ela. Acredita-se que ele controlava demais a filha e ainda teria roubado dinheiro da cantora.

Além disso, Matthew traiu a mãe de Beyoncé, Tina Knowles, e chegou a ter um filho fora do casamento, o que culminou no divórcio dos pais da estrela. Apesar da situação, em 2018, durante um dos shows da turnê “On The Run II”, pai e mãe estiveram no camarim da musa pop para desejar boa apresentação. Ficou tudo em paz.

Xuxa

Legenda: Luiz Floriano Meneghel surpreendeu a apresentadora no palco do Xou da Xuxa, em 1992 Foto: Reprodução/TV Globo

A relação entre Xuxa e o pai também não foi harmoniosa. A complicação foi evidenciada em um dos momentos mais marcantes da televisão brasileira, quando Luiz Floriano Meneghel surpreendeu a apresentadora no palco do Xou da Xuxa, em 1992. O momento é lembrado em “Xuxa, o documentário”, disponível na Globoplay.

Naquela ocasião, após anos de afastamento, eles finalmente se reencontraram. A tensão era notável, e Xuxa admitiu anos depois que escolheu ficar ao lado da mãe durante uma fase difícil, resultado da traição do pai. Antes de Luiz Floriano Meneghel falecer, porém, a filha reatou a boa convivência, em um pedido de perdão mútuo por parte dos dois.

Thomaz Costa

Legenda: Um dos ápices do desentendimento entre Thomaz Costa e os pais aconteceu em 2018, quando houve troca de socos Foto: Divulgação

Ex-namorado de Larissa Manoela, Thomaz Costa acusou o pai, Roberto Costa, de se apropriar indevidamente de parte de sua riqueza. O intérprete de Daniel Zapata na novela “Carrossel” (2012) afirmou, em entrevista, que existe uma briga familiar por causa do próprio patrimônio, aos moldes do que aconteceu com Larissa.

Um dos ápices desse desentendimento aconteceu em 2018, quando pai e filho chegaram a trocar socos após uma discussão. A mãe do ator, Luciana Santos, também está envolvida no trâmite. Ao solicitar a divisão de bens no pedido de divórcio, foram incluídos, no patrimônio, os bens adquiridos com o dinheiro de Thomaz.

Macaulay Culkin

Legenda: “Ele era um homem complicado. Honestamente, ele era um malvado bastardo", disse Macaulay Culkin sobre o pai Foto: Divulgação

Famoso pela série de filmes “Esqueceram de mim”, Macaulay Culkin aos poucos passou a se tornar uma figura cada vez mais distante dos holofotes de Hollywood, sobretudo devido ao uso de drogas. Muito disso se deve ao pai, conforme entrevista concedida por ele a um podcast em 2019.

“Ele era um homem complicado. Honestamente, ele era um malvado bastardo. Ele realmente não deveria ter sido pai, para ser honesto”, disse. Até hoje os dois não se falam, e o ator pretende continuar assim. “É assim que deveria ser. Eu me amo e acho que sou muito legal e incrível, não gostaria de mudar nada. Estou feliz”, contou.

Jenny Macurdy

Legenda: Jenny Macurdy escreveu um livro com o título “Estou feliz que minha mãe morreu” Foto: Divulgação

Além da série “I, Carly”, Jenny Macurdy ficou conhecida por escrever um livro com o título “Estou feliz que minha mãe morreu”. A obra, composta por várias crônicas, expõe o cotidiano difícil da artista ao lado da genitora. Segundo Jenny, a mãe, diagnosticada com câncer, traumatizou os filhos ao mostrar detalhes da doença de forma excessiva.

“Mesmo que os fatos sejam tristes, posso dizer que a história em si deixava minha mãe extremamente orgulhosa. Ela sentia um propósito”, escreveu Jennette. Além disso, ela era pressionada a sempre ser a melhor em tudo que fazia, e encorajada a tomar vários Red Bulls antes dos testes para papéis cômicos. Assim, pareceria mais enérgica.