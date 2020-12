Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha está com pneumonia

Acompanhando de perto da namorada Fátima Bernardes desde que ela foi diagnosticada, no ínicio da semana passada, com câncer no útero, Túlio Gadêlha acaba de descobrir que está com pneumonia.

A informação foi confirmada pelo próprio Túlio na tarde desta quarta-feira (9), em suas redes sociais. Direto da casa da apresentadora do programa Encontro, da rede Globo, que passou por cirurgia para retirada do câncer e já recebeu alta hospitalar, o namorado postou fotos do casal e escreveu: "Sou daqueles namorados grudentos que nem deixa a namorada ficar doente sozinha. rsrs".

Legenda: Casal segue unido em todos os momentos Foto: Reprodução/Instagram

Na mesma publicação, o político explicou como descobriu a pneumonia e como está seu estado de saúde:

"Pois é.. Antes de sairmos do hospital, fiz alguns exames para ver uma tosse e descobri, pasmem, uma pneumonia. O que importa é que ela está bem. Está em casa, andando, sorrindo, cuidando da saúde, cuidando de mim e eu, cuidando dela. #cadaminutoimporta", pontuou.

Comentários

"Fiquem bem", "juntos em qualquer momento e situação", "casalzão na saúde e na doença", "uma boa e breve recuperação pra vocês dois", desejaram alguns dos seguidores de Túlio Gadêlha.

"Logo logo estarão conosco, fantasiados no carnaval de Recife não ninguém os descobrir !! Pernambuco ama vcs !!", declarou outra fã.

"Bommmmm saber que ela era a bem @fatimabernardes e cuida bem dele @tulio.gadelha mostre que nos pernambucanos somos assim, gostamos de cuidar de quem gostamos. Boa recuperação", vibrou mais uma seguidora.

Fátima Bernardes anúnciou o diagnóstico da doença na semana passada, quando afirmou ter descoberto o câncer, que estava em estágio inicial, durante seus exames de rotina e teve que se ausentar do programa Encontro para se submeter a cirurgia.