Músico lança 27 videoclipes inspirados cidades cearenses

De uma conversa despretensiosa podem surgir muitas ideias. Foi nesse contexto, em um bate-papo com um amigo em um restaurante na Parquelândia, que o músico Diassis Martins deu início a um dos maiores projetos de sua carreira. Há quatro anos, o cantor se dedica a compor canções e produzir videoclipes inspirados em cidades cearenses.

Daquele dia no restaurante até hoje, já foram 27 municípios e 27 videoclipes produzidos de forma independente, com recursos próprios. A primeira cidade homenageada foi Reriutaba, na região da serra do Ibiapaba, terra natal do amigo, com a canção “Minha Reriutaba”.

“A gente almoçando e conversando. Ele estava contando as histórias de quando ele era novo, a história da cidade, os pontos onde ele se divertia, as cachoeiras onde tomava banho, o salão paroquial onde ele jogava ping pong e as coisas da época. E eu disse: ‘Bitônio, isso dá pra descrever as coisas da cidade com música”, relembra o músico.

Na sequência, Diassis buscou inspirações em municípios com os quais ele possuía uma relação afetiva, como Ipu, cidade onde ele nasceu, e Palmácia, onde viveu um relacionamento amoroso. Outro critério para escolha dos cenários das canções foi a importância histórica dos municípios. Entre os locais selecionados, destaca-se Aquiraz, Aracati, Fortaleza, Redenção, Juazeiro do Norte e Canindé.

Legenda: Uma das cidades homenageadas por Diassis Martins é Aracati Foto: Reprodução/Facebook

“Eu gravava as músicas como se eu fosse da cidade. Minha cidade, meu Ipu, minha Reriutaba, meu Acaraú. Para se identificar com o público da cidade, para eles se identificarem mais com a música, para que eles também pudessem cantar da mesma forma”, conta.

Processo criativo

A inspiração dos versos escritos vem da história, da cultura e da religiosidade que cada lugar carrega consigo. Pontos turísticos e nomes de destaque, como Padre Cícero e Chico Anysio, também disputam espaço nas homenagens.

Com as composições gravadas em estúdio, Diassis se desloca para o município, onde será gravado o videoclipe; etapa da produção que marcou, na maioria das vezes, o primeiro encontro entre o músico e a cidade cantada. Somente um local fugiu à regra. Os encantos de Aurora, na Região do Cariri, foram contemplados por Diassis antes da composição da música “Aurora querida”.

O músico estava se deslocando para Juazeiro, para gravar o videoclipe na região, quando decidiu passar “primeiro em Aurora para conhecer a história da cidade e tudo mais”. Foi no município que o cantor recebeu o único patrocínio para dar continuidade ao projeto.

“Gravei todas as imagens da cidade e depois fiz a música”, diz.

O projeto começou em 2017 e segue ativo, mesmo na pandemia. Só nos dois primeiros meses de 2021, Diassis já lançou três videoclipes: “Filho ausente”, “Virou saudade” e “Princesinha”. A iniciativa não deve parar por aqui. Para concluir o trabalho, ainda falta a cidade de Icó se transformar em forró, afirma.

“Eu gostaria de fazer de todas as cidades do Ceará. Não existe no mundo um artista que tenha se dedicado a sua terra como Diassis Martins. Ninguém nunca fez isso. Uma cidade ou outra foi feita música, homenagem por um rapaz da terra e tal, mas nunca houve um projeto assim tão grandioso do ponto de vista histórico e de quantidade também. Ninguém se dispõe a fazer um negócio desses, só um desprendido como eu em nome da arte”, completa.