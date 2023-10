Musical “Prometemos Não Chorar” comemora 10 anos de história com apresentação única em Fortaleza

Em 2013, o Ás de Teatro já estava consolidado como pioneiro no teatro musical cearense, obtendo sucesso com adaptações livres de peças da Broadway. No entanto, latejava no diretor do grupo, Glauver Souza, a vontade de dar um passo ainda mais desafiador: criar o primeiro espetáculo musical autoral do coletivo. Nascia, então, o “Prometemos Não Chorar”, que comemora 10 anos de história e mais de 100 apresentações com uma apresentação única no Teatro Riomar Fortaleza, nesta quinta-feira (05) às 20h.

O espetáculo apresenta ao público uma história de humor tipicamente cearense, com personagens carregados de embriaguez, loucura e inocência. É, também, um tributo à música “brega”, tanto na estética, quanto na atmosfera exagerada do roteiro, criado em nove meses. Todo o repertório é formado por clássicos do brega nacional. “As canções foram escolhidas entre o acervo dos anos 1960 até hoje”, conta Glauber Souza.

O Protagonismo "Brega"

O diretor do Grupo Ás de Teatro diz ainda que a verdadeira protagonista do espetáculo é a música brega. “Como é um musical, essas canções ajudam a contar a história, então fizemos novos arranjos, com medleys, que fazem o enredo ir avançando. Até os nomes das personagens são inspirados em artistas famosos do gênero”, complementa.

E são mesmo nomes de peso. Para se ter uma ideia, a trama acompanha Perfídia (Morgana Fabrício), Carol (Natasha Maciel) e Diana (Aretha Karen). As três irmãs sofrem com os abusos da madrasta Lady Laura (Samanta Sanford) e sua filha Sandra Rosa (Yasmin Elica) e são obrigadas a trabalhar no bar “Irapuã Club”, comandado pelo golpista Charlie Brown (Clark Ribeiro) e seu sobrinho Fernando (Leonardo de Sá).

Legenda: As três irmãs protagonistas, interpretadas por Aretha Karen, Morgana Fabrício e Natasha Maciel Foto: Arlan Elton / Divulgação

A expectativa entre o elenco é enorme. Mas para a atriz Aretha Karen a ansiedade tem um motivo especial. Ela celebra uma década no Grupo Ás de Teatro e, antes de interpretar Diana, fez outras cinco personagens na mesma peça. “É curioso porque comecei no espetáculo como substituta, ensaiando para cenas três dias antes da apresentação”, relembra Aretha.

Ela conta também que todo o aparato tecnológico do Teatro RioMar deve oferecer uma experiência ainda melhor aos espectadores. “A gente faz teatro independente, sem apoio ou patrocínio. Só de saber que o público vai poder nos ouvir melhor, porque vamos ter microfonação individual, e por causa dos arranjos vocais tão bem feitos pelo diretor musical Thiago Nunes, essa apresentação vai ter outra apreciação, outra proporção”, completa a atriz.

Novidades na apresentação

Em sua trajetória de 10 anos, “Prometemos Não Chorar” trouxe junto diversos artistas cearenses. Em cada segundo ato do espetáculo, um convidado diferente se apresenta. Essa curiosidade se tornou um dos marcos do espetáculo. Já participaram nomes como Silvero Pereira, Rossicléa, Moisés Loureiro, Di Ferreira, Adriano Uchôa, Cleane Sampaio, Larissa Góes, a cantora Gretchen, entre outros.

Legenda: Rodrigo Ferrera interpreta o atrapalhado detetive Falcão Foto: Luís Calisto/ Divulgação

Para esta quinta-feira, também não faltam surpresas. As participações especiais ficam por conta das cantoras Iara Pamella e Valéria Cavalcanti, ambas vozes icônicas da banda Noda de Caju. “Estou muito ansiosa. Faz um tempo desde que cantei em um teatro. Prometemos surpresas recheadas de romantismo, afinal esse é o DNA de nosso forró”, relata Iara Pamella.

E as surpresas não param por aí. Rodrigo Ferrera, a Mulher Barbada, interpreta o detetive Falcão, que se empenha em descobrir os mistérios que envolvem a morte do pai das três irmãs. O maior desafio? Dar vida a um personagem hétero e cisgênero. “Eu fiquei muito feliz com o convite, porque vim do teatro queer. Mas claro que a gente também brinca com a masculinidade do personagem, tem essa diferença. O público que já viu 20 vezes pode ver de novo e ainda se surpreender”, acrescenta Rodrigo.

Serviço:

"Prometemos Não Chorar"

Quinta-feira, 05 de outubro, às 20h, no Teatro RioMar (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - 3001 - Papicu).

Entrada: Ingressos Setor Baixo A - R$ 100/R$50;

Setor Baixo B e Alto – R$80/R$40;

Ingresso social (setores Baixo B e Alto) - R$50 + 1kg de alimento não perecível