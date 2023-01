Música e diversidade dão o tom do Festival Férias na PI 2023 em Fortaleza

A Praia de Iracema – jovialmente apelidada de PI – recebe apresentações musicais, aulas de dança e manifestações culturais com o Festival Férias na PI de 2023, entre a sexta-feira (13) e o domingo (15). Com o tema "Conectando Fortalezas", o evento chega à 5ª edição.

O ponto central da orla, então, foi o Aterrinho da Praia da Iracema, onde teve aulão de bregafunk, batalha de rap e apresentações de artistas locais e nacionais.

Foto: Kid Júnior

As atividades gratuitas são realizadas pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI). Essa edição acontece com a proposta de reunir diversidade, sustentabilidade (com coleta especial de resíduos) e criatividade.

Foto: Kid Júnior

Atrações do Férias na PI

Almério com Martins

Luiz Lins + West Reis

Don L

Makem (Show Vozes)

Ludmilla

Confira alguns registros deste domingo que fecha a programação do Festival Férias na PI 2023:

Legenda: Makem começou apresentação ainda no início da noite Foto: Kid Júnior

Legenda: Festival reúne público dos mais variados bairros de Fortaleza Foto: Kid Júnior