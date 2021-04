Museu da Fotografia Fortaleza traz oficina gratuita de 'Foto Documental'

O Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) celebra o Dia do Jornalista com uma ação pontual para quem atua ou pretender atuar na área. O equipamento realiza oficina sobre "Foto Documental". O workshop acontece nesta quarta-feira (7), às 17h, via plataforma Google Meet.

A atividade é gratuita e conta com 40 vagas. O link de inscrição está disponível no Facebook e na biografia do Instagram do MFF. A formação será conduzida pela fotógrafa Mariana Parente, da equipe do Museu da Fotografia Fortaleza.

O objetivo é abordar a teoria da fotografia documental. Outra linha de atuação é definir como registrar momentos cotidianos, que podem render lindos álbuns para serem revisitados futuramente.

Museu atuante

Inaugurado dia 10 de março de 2017 com a coleção Paula e Silvio Frota, o MFF recebe cerca de 4 mil visitantes por mês, que podem conferir dois andares de acervo fixo, além de mais outro que recebe exposições temporárias. Compreendendo sua função social para além do espaço expositivo, os projetos Museu na Comunidade e Museu no Interior já visitaram diversas comunidades da capital e do interior (Maracanaú, Jericoacoara e Redenção), levando até o público em situação de vulnerabilidade, teoria e prática acerca do mundo da fotografia.

Além disso, o equipamento realiza uma série de ações que visam a divulgação de novos talentos e a promoção da fotografia contemporânea a partir da realização de cursos e visitas guiadas para a terceira idade e de oficinas e workshops voltados a artistas, estudantes e educadores – resultado, inclusive, da proximidade da instituição junto às Secretarias de Cultura (Secult), de Turismo (Setur) e de Educação do Estado (Seduc), e às Secretarias Municipais da Educação (SME), de Turismo (Setfor) e de Cultura de Fortaleza (Secultfor).

O MFF tem também uma equipe de educativo formada pelos alunos dos cursos de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade de Fortaleza (Unifor), Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Artes Visuais do Instituto Federal do Ceará (IFCE), da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Estácio e Escolas Técnicas do Governo do Estado.

Serviço:

Oficina sobre Foto Documental. Quarta-feira (7/04), às 17h, via Google Meet

Link para inscrição aqui:

Contato: (85) 3017-3661