Museu da Cultura Cearense promove programação formativa em arte e cultura

O Museu da Cultura Cearense realiza nesta semana programação formativa em arte e cultura com atividades gratuitas e virtuais a partir desta terça-feira (15) até sábado (19).

Ao todo, são quatro oficinas, lançamento de videopesquisa e live com temáticas que perpassam a cultura alimentar, memória, arte, cultura, patrimônio cultural e combate à transfobia.

Na terça (15) e quarta (16), acontece a oficina "Álbum de família na arte contemporânea cearense", com Rodrigo Lopes. Tomando a memória como percurso educativo, a oficina propõe uma cartografia das memórias dos álbuns de família dos participantes.

Para provocar a reflexão histórica sobre o vídeo etnográfico nos territórios indígenas, na quarta (16) e na sexta (18), é a vez da oficina "Do filme etnográfico às produções compartilhadas e participativas", que será ministrada pelo documentarista Erick Sousa.

Já na quinta (17), a professora Lara Gomes apresenta a oficina "Comunidade e Cultura Surda: histórias, lutas e slam", em que abordará as histórias e lutas das ativistas surdas.

O Coletivo Transpassando conduz a oficina "Ex-crê-vi-ver: Arte, cultura e combate à transfobia" no sábado (19). A partir de série de questionamentos, o coletivo convida os participantes a redescobrirem a escrita da sua própria história.

Além das ações formativas, o Museu lança na quinta (17) também o documentário "Memória com afeto", videopesquisa etnográfica realizada por meio do Projeto Comida Ceará. E, na sexta (18), as pesquisadoras Valéria Laena, Vládia Lima, Fátima Farias e Magda Mota debatem ao vivo o tema "Comida no museu: cozinhas da escassez na cultura alimentar".

Veja a programação completa:

15 e 16 de dezembro

Oficina "Álbum de família na arte contemporânea cearense", com Rodrigo Lopes e Júlio de Mesquita Filho

Duração: 2 h/dia

Horário: Das 15h às 17h na terça e das 16h às 18h na quinta

Local: sala virtual no Google Meet (link encaminhado via e-mail aos/às participantes)

Inscrições: até 15 de dezembro no site do Dragão do mar e no link

Vagas: 15

Classificação etária: Livre

Acesso Gratuito

16 e 18 de dezembro

Oficina "Do filme etnográfico às produções compartilhadas e participativas", com Erick Sousa

Duração: 2 h/dia

Horário: 15h às 17h

Local: Google Meet (link enviado via e-mail aos participantes)

Inscrições: até 16 de dezembro no link

Vagas: 10 participantes

Classificação etária: Livre

Acesso Gratuito

17 de dezembro

Oficina "Comunidade e Cultura Surda: histórias, lutas e slam", com Lara Gomes

Duração: 2 h

Horário: 15h às 17h

Local: Google Meet (link para os/as inscrites por e-mail)

Inscrições: Até 16 de dezembro pelo link

Vagas: 10

Classificação etária: Livre

Acesso Gratuito

Lançamento "Memória com afeto" - Vídeo pesquisa etnográfica (Projeto Comida Ceará)

Horário: 18h

Local: Canal do Dragão do Mar no YouTube

Classificação etária: Livre

Acesso Gratuito

18 de dezembro

Live "Comida no museu: cozinhas da escassez na cultura alimentar", com Valéria Laena, Vládia Lima, Fátima Farias e Magda Mota

Duração: 2 h

Horário: 19h

Local: Canal do Dragão do Mar no YouTube

Classificação etária: Livre

Acesso Gratuito

19 de dezembro

Oficina "Ex-crê-vi-ver: Arte, cultura e combate à transfobia", com Luan Alex, Rivka Mendes, Lukresya Nascimento e Paulo W Lima

Realização: MCC e Coletivo Transpassando

Duração: 3 horas

Horário: de 14h às 17h

Local: Google Meet (link enviado via e-mail aos/as participantes)

Inscrições: De 14 a 18 de dezembro (até o meio dia) via formulário no link

Vagas: 30 participantes

Classificação etária: Livre

Serviço

Museu da Cultura Cearense realiza Semana de Formação em Arte e Cultura

De 15 a 19 de dezembro

Acesse a programação completa no site do Dragão do Mar

Acesso Gratuito e Acessível em Libras

