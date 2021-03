Mostra Negritude Infinita chega à 3ª edição com debates e exibição gratuita de 34 filmes brasileiros

Infinita talvez seja a única palavra possível para dar conta da multiplicidade de histórias que compreendem a experiência de ser uma pessoa negra no Brasil. É assim também que caminham as linguagens artísticas, a exemplo do cinema, desenvolvido por essa população. Apresentar esses contrastes é, desde 2017, objetivo da Mostra Negritude Infinita, que, a partir desta quinta-feira (18), dá início à terceira edição, com a exibição on-line e gratuita de 34 filmes brasileiros.

“A gente acredita que não é possível uniformizar a produção audiovisual negra, nossa mostra tem esse nome justamente por compreender essa infinidade”, destaca Darwin Marinho, representante da curadoria.

Ao todo, a organização recebeu 90 obras inscritas, entre curtas, médias e longas-metragens, enviadas de 5 a 28 de janeiro de 2021. “Muitos filmes foram realizados já no contexto da pandemia, então o fato da distância, de não poder estar perto, de encontrar formas de filmar com o que se tem disponível em casa, olhar para si nesse momento, foram algumas das questões que atravessaram essas obras”, observa Darwin.

A seleção, dividida em oito sessões que serão disponibilizadas gradualmente ao longo de dez dias, inclui filmes de diferentes regiões do Brasil. Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná estão entre os estados representados na mostra.

Legenda: "Papiamento", de Felipe Oladele (MG) será o primeiro filme exibido na Mostra, nesta quinta-feira (18) Foto: Felipe Soares

“Nossa seleção acontece a partir do interesse que cada um dos quatro (curadores) vê na possibilidade da exibição de um filme, seja por uma estrutura narrativa que nos interessa ou até mesmo na percepção de existência de outros cinemas em regiões do país não tão assistidas aqui”, explica Leon Reis sobre o trabalho realizado com Darwin, Lílian do Rosário e Luly Pinheiro.

A reação do espectador, ele explica, também faz parte do pensamento da curadoria. E essa troca ganha força nos debates que costumam acontecer após as exibições. Este ano, eles serão realizados nos dias 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 28 de março, sempre às 19h, na conta do YouTube da CASAMATA.

Legenda: "Cavalo", de Raphael Barbosa e Werner Salles (AL), também integra a sessão de abertura

Integra ainda a programação desta edição uma oficina de crítica, ministrado por Bruno Galindo e Lorenna Rocha, que ocorrerá em quatro encontros e tem como objetivo fazer uma breve introdução à crítica [negra] brasileira, a partir da implicação entre o campo da crítica e do cinema negro no Brasil.

As inscrições, gratuitas, estão abertas só até esta quarta-feira (17). “A oficina é parte do nosso interesse em ter um área de formação no discurso crítico, dentro do campo histórico da crítica negra brasileira, e ser um programa que se perpetue ativamente nas próximas edições com outras ramificações também”, reforça Leon.

Exibições on-line

Pela primeira vez no ambiente virtual, a mostra cearense se soma a outras iniciativas do movimento que seguiram este caminho no contexto de pandemia. Egbé (SE), MIMB (BA), Semana do Audiovisual Negro (PE), Festival GRiot (PR), entre outras, têm acontecido nesse formato. A todesplay, uma plataforma de streaming gerida pela Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro (APAN) tem hospedado, desde o ano passado, uma quantidade grande desses projetos.

Sobre isso, Leon contextualiza vantagens e desafios.

“Enquanto no virtual o acesso às sessões e debates é mais fácil e aumenta o número de participação, existe uma parte de cansaço relacionado ao que se tornou a vida através das telas. Além do que, o acesso à internet não é universal, então apesar de não ter mais as barreiras físicas, ainda há um nível de exclusão pelos eventos serem apenas on-line”, acredita.

Fazer com que, mesmo nessas condições, possa acontecer um debate com a profundidade e o cuidado que certos temas exigem, é uma preocupação da curadoria. “Mas estamos fazendo tentativas e encontrando formas de conversar com nosso público”, afirma Leon.

Conquistas coletivas

Da criação da Mostra Negritude Infinita para cá, os fundadores percebem alguns avanços na área, tais como um aumento de produções realizadas fora dos núcleos de cidades sulistas e uma crescente dos editais emergenciais que surgiram em outras localidades, especialmente durante a pandemia, com uma menor burocracia para acessá-los.

Legenda: "Entremarés", de Anna Andrade (PE), integra a terceira sessão da Mostra

A popularização da mostra cearense também é algo observado pela curadoria, que, neste sentido, lidera ainda dois levantamentos: o Mapa de Difusão do Cinema Negro no Brasil e o Censo de Profissionais Negres no Audiovisual do Ceará.

“O Mapa continua em aberto, já que é um projeto aberto para inscrição de informações por parte do público e que leva em consideração que não existe um fim do processo de criações de novas mostras, cineclubes e festivais vinculados à área”, pontua Leon.

O Censo, por sua vez, recebeu inscrições até 17 de janeiro de 2021 e está em processo de análise. “Compreendemos que é fundamental ter dados sobre os profissionais negres que trabalham com audiovisual no Ceará para poder traçar políticas afirmativas que visem reduzir desigualdades e melhorar as condições de trabalho e emprego desses profissionais”, destaca Leon.

Legenda: O curta cearense "Desguardar", de Ed Borges, integra a sessão "Presente é ficção"

Ações como essa, inclusive, foram viabilizadas por meio de editais emergenciais e com recursos da Lei Aldir Blanc, o que a curadoria da Mostra Negritude Infinita considera como fundamental para que coletivos e artistas possam se manter e encontrar formas de trabalhar com segurança mínima durante a pandemia.

Eles criticam, porém, o prazo curto de realização de atividades que precisariam de mais imersão. “O acúmulo de projetos a serem realizados em um curto período de tempo acabam precarizando os trabalhadores da cultura, e quando falamos em precarização a população negra é a mais afetada”, alerta Darwin.

“Ainda não há uma política afirmativa nos editais públicos aqui no Ceará que tenha como objetivo reduzir as desigualdades ancestrais que impedem artistas negros de acessarem certos editais e valores para realizar seus projetos. Essa política afirmativa vem sendo pautada por diversos coletivos negros e também no FMAMP (Fórum Multilinguagens de Artistes Negres e Perifériques do Ceará)”, completa, acenando para mudanças que já passaram da hora de acontecer.

Serviço

3° Mostra Negritude Infinita. De 18 a 28 de março. Programação completa e exibições no site www.negritudeinfinita.com. Sessões 01, 02, 03 e 04 disponíveis de 18 a 22. Sessões 05, 06, 07 e 08 disponíveis entre 23 e 27 de março. Todas as sessões disponíveis no dia 28 de março. Gratuito. Mais informações: @negritudeinfinita no Instagram.

Oficina AMPLI_AR - Programa de Crítica - Com Bruno Galindo e Lorenna Rocha. De 23 a 26 de março, das 14h às 17h. Inscrições até 17 de março no site.